Napadi na postrojenja za desalinizaciju vode otvaraju novu opasnu fazu sukoba na Bliskom istoku

Sukob na Bliskom istoku dobio je zabrinjavajuću novu dimenziju. Prema izvještaju lista The New York Times, tokom proteklog vikenda na meti napada našla su se ključna postrojenja za desalinizaciju vode u Iranu i Bahreinu. Analitičari ovaj potez opisuju kao "ozbiljnu eskalaciju" koja direktno ugrožava civilno stanovništvo u surovim pustinjskim uslovima.

Napetosti su dodatno porasle u subotu kada je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) putem društvenih mreža optužio Sjedinjene Američke Države za napad na postrojenje na ostrvu Kešm (Qeshm).

Međusobne optužbe

Iranska strana tvrdi da je tim napadom ugroženo vodosnabdijevanje za čak 30 sela, a Aragči je poručio da su "SAD postavile ovaj presedan, a ne Iran".

Američka strana odlučno odbacuje te optužbe. Kapetan Tim Hokins (Tim Hawkins), portparol Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), izjavio je da američke snage nisu odgovorne za taj napad.

Samo dan kasnije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo je da je iranska bespilotna letjelica nanijela materijalnu štetu njihovom postrojenju za desalinizaciju, optužujući Teheran za "neselektivne" napade na civilne ciljeve.

Pitanje opstanka

Za zemlje Perzijskog zaljeva postrojenja koja pretvaraju morsku vodu u pitku ne predstavljaju samo ekonomsku infrastrukturu – ona su pitanje opstanka.

- U Zaljevu, ovi objekti su esencijalne žile kucavice - rekao je Abdulah Babud (Abdullah Baabood), akademik sa Univerziteta Vaseda (Waseda University). "Udari na njih rizikuju pretvaranje vojnog sukoba u direktnu prijetnju preživljavanju miliona ljudi."

The New York Times podsjeća i na dramatičan podatak iz diplomatske depeše objavljene putem WikiLeaksa iz 2008. godine: grad Rijad morao bi biti evakuisan u roku od samo sedam dana ukoliko bi njegova glavna postrojenja za vodu bila uništena.

Bilans sukoba

Iako iranski zvaničnici tvrde da su njihove mete isključivo američke baze, kao odgovor na kampanju koja je počela 28. februara, podaci s terena ukazuju na šire posljedice. Prema evidenciji koju vodi The New York Times, u proteklih sedam dana poginulo je najmanje deset civila.

Oštećeni su i civilni aerodromi, hoteli te energetska postrojenja, dok šteta na infrastrukturi za vodu izaziva najveću zabrinutost među stanovništvom.

Stručnjaci upozoravaju da bi daljnji napadi na vodne resurse mogli dovesti do humanitarne katastrofe neviđenih razmjera u regionu koji u velikoj mjeri zavisi od tehnologije za osiguravanje pitke vode u pustinjskim uslovima.