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JASAN INTERES

Zelenski: Dobili smo 11 zahtjeva za pomoć u odbrani od iranskih dronova

Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na zahtjeve onih koji nam pomažu štititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine, dodao je

Volodimir Zelenski. AP

M. Až.

9.3.2026

Ukrajina je objavila da je od zemalja Bliskog istoka i Europe primila 11 zahtjeva za sigurnosnu pomoć u obrani od napada iranskih dronova.

- Postoji jasan interes za ukrajinsko iskustvo u zaštiti života, odgovarajuće presretače, sustave elektroničkog ratovanja i obuku - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na zahtjeve onih koji nam pomažu štititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine.

# BLISKI ISTOK
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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