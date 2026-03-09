Zelenski: Dobili smo 11 zahtjeva za pomoć u odbrani od iranskih dronova

Ukrajina je objavila da je od zemalja Bliskog istoka i Europe primila 11 zahtjeva za sigurnosnu pomoć u obrani od napada iranskih dronova.
NADA SE NAORUŽANJU
JASAN INTERES
Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na zahtjeve onih koji nam pomažu štititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine, dodao je
Volodimir Zelenski. AP
Ukrajina je objavila da je od zemalja Bliskog istoka i Europe primila 11 zahtjeva za sigurnosnu pomoć u obrani od napada iranskih dronova.
- Postoji jasan interes za ukrajinsko iskustvo u zaštiti života, odgovarajuće presretače, sustave elektroničkog ratovanja i obuku - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
- Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na zahtjeve onih koji nam pomažu štititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine.
"AVAZ" SAZNAJE
PODRŠKA REPREZENTATIVCU