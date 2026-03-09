Predsjednik Azerbejdžana čestitao novom vrhovnom vođi Irana

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u ponedjeljak je čestitao Modž0tabi Hamneiju stupanje na dužnost novog vrhovnog vođe Irana.

U saopćenju objavljenom na web-stranici predsjedništva, Alijev je također izrazio saučešće povodom smrti njegovog oca, prethodnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Još jednom izražavam saučešće povodom tragične smrti vašeg oca, vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, ajatolaha Alija Hamneija- navodi se u saopćenju.

U poruci je naglašeno da su odnosi između Azerbejdžana i Irana utemeljeni na historiji susjedstva i prijateljstva, uz izraženu nadu u zajedničke napore na razvoju međudržavnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i povjerenju.

- Izražavam nadu da ćemo zajedničkim naporima raditi na razvoju naših međudržavnih odnosa u duhu međusobnog poštovanja i povjerenja, u interesu naših naroda - dodaje se.

Njegova poruka dolazi nakon nekoliko incidenata u kojima su, prema navodima, iranski dronovi pogodili ciljeve na teritoriji Azerbejdžana. Iranske vlasti saopćile su da ne ciljaju teritoriju Azerbejdžana, dok su medijski izvještaji sugerirali da bi dronovi mogli skrenuti s kursa zbog protivmjera.

Modžtaba Hamnei (56) postao je treći vrhovni vođa Irana u historiji. Iranski zvaničnici njegov izbor opisuju kao korak ka jačanju nacionalnog jedinstva.

Prethodni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei bio je na toj funkciji 37 godina. U zajedničkom zračnom napadu SAD-a i Izraela 28. februara pogođena je njegova kuća u Teheranu, pri čemu je 86-godišnji lider ubijen.