Video / Nevjerovatni prizori iz Isfahana: Dok traje američko-izraelski napad, Iranci uzvikuju "Allahu Ekber"

Kao odgovor na napad, građani Isfahana, jednog od najljepših gradova Irana, počeli su uzvikivati "Allahu Ekber" (Bog je najveći).

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz iranskog grada Isfahana, na kojem se vidi veliki skup podrške državi nakon američko-izraelskog napada. U jednom trenutku primijećen je dim u pozadini, što ukazuje na zračno bombardovanje, a prisutni građani nisu pokazali paniku.

Rat Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana ušao je u deseti dan, a Iranci su se više puta okupljali širom zemlje kako bi izrazili podršku svojoj državi u borbi protiv agresije.

Prema procjenama stranih medija i stručnjaka, napad nije uzdrmao iransku vlast. Nisu zabilježena ni dezertiranja, niti veći protesti protiv režima.

Izraelski napadi na 30 iranskih skladišta goriva znatno su premašili očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, koje su bile prethodno obaviještene o operaciji. To je, prema izvještajima Axios-a, izazvalo prvo ozbiljnije neslaganje između saveznika otkako je rat počeo.

Sjedinjene Američke Države zabrinute su da bi izraelski napadi na infrastrukturu koja služi običnim građanima Irana mogli imati suprotan strateški učinak – jačajući unutrašnju podršku vlasti i podižući cijene nafte.