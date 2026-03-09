Terminali FBiH upozoravaju: Stvaranje privatnih zaliha goriva i neopravdan rast cijena prijete stabilnosti tržišta

Zbog sukoba na Bliskom istoku, koji su se, suprotno početnim očekivanjima, nastavili i produbili, došlo je do poremećaja na svjetskom tržištu energenata i drugih roba.

Riječ je o globalnim kretanjima čije se posljedice već osjećaju, pri čemu se situacija na međunarodnom tržištu energenata mijenja iz sata u sat. Dok je situacija prije sedam dana bila relativno stabilna, sada je prisutna veća neizvjesnost u pogledu daljnjeg razvoja događaja.

Ograničene rezerve

Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže ograničenim rezervama nafte i naftnih derivata, koje su uskladištene u Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i imaju sigurnosnu funkciju, odnosno služe da u kriznim situacijama osiguraju funkcioniranje ključnih institucija.

Predsjednik Uprave Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Damir Kreso, naglašava:

- Kapaciteti za formiranje rezervi ponovo su počeli da se zapunjavaju tek u protekloj godini, nakon što je pokrenut proces obnove sistema, prije svega kroz renoviranje i zapunjavanje kapaciteta u Blažuju. U postojećim okolnostima moramo raditi s kapacitetima koje imamo, a prioritet je osigurati da u slučaju poremećaja u snabdijevanju mogu nastaviti funkcionirati osnovne službe – bolnice, policija, vatrogasci, vojska i druge institucije od vitalnog značaja.

Važan racionalanj odgovor

Vlada Federacije BiH prati razvoj situacije i u koordinaciji s nadležnim institucijama razmatra mjere koje bi se mogle poduzeti kako bi se ublažile eventualne posljedice poremećaja na tržištu energenata.

U ovakvim situacijama važno je postupati odgovorno i racionalno, jer bi stvaranje privatnih zaliha, širenje panike ili neopravdano povećanje cijena mogli dodatno destabilizirati tržište i izazvati poremećaje u snabdijevanju.

Tačne informacije o stanju na tržištu nafte i naftnih derivata, kao i o kretanjima cijena goriva, mogu se dobiti od Udruženja naftaša Federacije BiH, distributera goriva i drugih nadležnih institucija, budući da Operator – Terminali Federacije nema nadležnost nad komercijalnim prometom nafte i naftnih derivata na tržištu.