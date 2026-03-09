Harazi: Iran je spreman za dug rat sa SAD i samo ekonomski pritisak može ga okončati

Jedan od najviših iranskih zvaničnika upozorio je da je vlast spremna za dug rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i nagovijestio da će nastaviti napade na zalivske zemlje kako bi ih navela da ubijede predsjednika Donalda Trampa da se povuče iz sukoba.

Upozorenje je dato u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu sa Kamalom Harazijem, savjetnikom za vanjsku politiku kancelarije vrhovnog vođe, koji je odbacio diplomatiju i poručio da rat može biti okončan samo kroz ekonomski pritisak, što pokazuje dodatno zaoštravanje stava vlasti desetog dana sukoba.

"Nema prostora za diplomatiju"

- Više ne vidim prostor za diplomatiju. Zato što je Donald Tramp obmanjivao druge i nije ispunjavao svoja obećanja, a to smo iskusili u dva pregovaračka procesa – dok smo bili uključeni u pregovore, oni su nas napali - rekao je Harazi za CNN.

- Nema prostora, osim ako ekonomski pritisak ne poraste do mjere da druge zemlje intervenišu kako bi garantovale prekid agresije Amerikanaca i Izraelaca protiv Irana - dodao je, sugerišući da zalivske arapske zemlje i druge države moraju izvršiti pritisak na SAD da zaustavi rat.

- Ovaj rat proizvodi veliki pritisak – ekonomski pritisak – na druge, u smislu inflacije, u smislu nedostatka energije, i ako se nastavi, taj pritisak će dodatno rasti, pa drugi neće imati izbora osim da intervenišu - naglasio je Harazi.

Od kada su SAD i Izrael pokrenuli rat, Iran je izveo napade na niz zemalja širom Bliskog istoka. Teheran tvrdi da gađa američke interese u zalivskim državama, ali su pod udarima više puta bili i stambeni objekti i aerodromi.

Ranjivost globalne trgovine

Iranski napadi dodatno su otkrili ranjivost globalne trgovine energentima, uključujući infrastrukturu i transportne pravce. Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz gotovo je u potpunosti zaustavljen, dok su cijene sirove nafte u ponedjeljak prešle 100 dolara po barelu, uznemirivši potrošače i berze.

Prema podacima kompanije Rapidan Energy Group, trenutni sukob poremetio je oko 20 posto svjetskog snabdijevanja naftom, što je gotovo dvostruko više od rekorda zabilježenog tokom Suecke krize 1956–1957.

Rat nije samo poremetio tokove izvoza nafte iz regiona, već je praktično eliminisao i "rezervne kapacitete" koji obično služe kao zaštitni mehanizam na energetskim tržištima. Rezervni kapacitet označava količinu dodatne proizvodnje nafte koja bi, po potrebi, mogla brzo biti aktivirana, piše CNN.

Portparol Islamske revolucionarne garde saopštio je u nedjelju da Iran koristi 60 posto svojih vatrenih kapaciteta za napade na američke baze i "strateške interese" u regionu.

Novi vrhovni vođa

U međuvremenu je Modžtaba Hamnei, drugi sin bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, tokom vikenda postavljen na najvišu funkciju u zemlji, što ukazuje na vjerovatnu dalju eskalaciju sukoba.

Upitan da li su iranska vojska i vrhovno rukovodstvo potpuno usaglašeni u narednom periodu, Harazi je odgovorio: "Da, apsolutno."

- Odgovornost vođe Islamske Republike Iran jeste da predvodi odbrambene kapacitete Irana, i zato, kao što je ajatolah Hamnei to radio, sada će to činiti i novi vođa - rekao je Harazi.

Tramp je prošle sedmice rekao da bi imenovanje Hamneija za nasljednika njegovog oca za njega bilo "neprihvatljivo."

- To nije njegova stvar - poručio je Harazi