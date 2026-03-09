Video / Bijela kuća: "Ovaj režim će uskoro naučiti"

Bijela kuća je danas objavila snimak na svojem zvaničnom X nalogu, u čijem opisu poručuje: "Ovaj režim će uskoro shvatiti da niko ne bi trebalo da izaziva snagu i moć oružanih snaga SAD".

Poruka implicira da će svaka agresija ili prijetnja biti odgovorena brzim i preciznim vojnim akcijama.

U snimku su prikazani udari američkih snaga na brojne ciljeve, dok se u pozadini čuju citati američkih političara, poput Pita Hegseta, koji ističu nadmoć i spremnost SAD da djeluju u svakoj situaciji.