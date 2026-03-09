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OŠTRA PORUKA

Video / Bijela kuća: "Ovaj režim će uskoro naučiti"

U snimku su prikazani udari američkih snaga na brojne ciljeve, dok se u pozadini čuju citati američkih političara, poput Pita Hegseta

Donald Tramp. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

Bijela kuća je danas objavila snimak na svojem zvaničnom X nalogu, u čijem opisu poručuje: "Ovaj režim će uskoro shvatiti da niko ne bi trebalo da izaziva snagu i moć oružanih snaga SAD".

Poruka implicira da će svaka agresija ili prijetnja biti odgovorena brzim i preciznim vojnim akcijama.

U snimku su prikazani udari američkih snaga na brojne ciljeve, dok se u pozadini čuju citati američkih političara, poput Pita Hegseta, koji ističu nadmoć i spremnost SAD da djeluju u svakoj situaciji.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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