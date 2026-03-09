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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Video / Projektili pogodili centralni Izrael, oglašene sirene u više gradova

Radi se o strateški vrlo važnom dijelu Izraela

Projektili pogodili Izrael. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

Stižu izvještaji da su raketni projektili pali u nekoliko područja centralnog Izraela, prenosi Al Jazeera. Ta katarska televizija navodi da vojska još nije dala zvaničnu potvrdu o napadima, ali svjedoci kažu da se na više lokacija vide stupovi dima gdje su udari izvedeni.

Područje u centralnom Izraelu koje je bilo meta napada obuhvata oko 44 posto stanovništva zemlje. Tu se nalaze međunarodna zračna luka Ben Gurion, nekoliko vojnih baza, ministarstvo odbrane i sjedište Mossada.

Radi se o strateški vrlo važnom dijelu Izraela, čiji bi prekidi mogli imati značajan utjecaj na sigurnost i mobilnost u zemlji.

# IZRAEL
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