Tramp: Nisam zadovoljan novim vrhovnim vođom Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da “nije zadovoljan” imenovanjem Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana, u intervjuu za New York Post.

U razgovoru za tabloid, Tramp je također odbio potvrditi mogućnost skorog slanja američkih kopnenih snaga u Iranu, uključujući podzemno postrojenje za obogaćivanje urana u blizini Isfahan.

Tramp već upozorio Hamneija

- Još nismo donijeli nikakve odluke o tome. Nismo ni blizu donošenja ikakvih odluka - rekao je Tramp, koji je prethodno rekao kako "novi vođa neće dugo potrajati ako ne dobije naše odobrenje", osim ako ga Amerikanci i Izrael ne smatraju prikladnim za suradnju. Izrael je već označio kao metu likvidacije bilo kojeg od novoizabranih lidera Irana.

- Neću vam reći. Neću vam reći. Nisam sretan s njim - odgovorio je Tramp na pitanje o planovima za mlađeg Hamneija.

Prošle sedmice Tramp je izjavio da je “Hamneijev sin beznačajan” i da “mora biti uključen u proces imenovanja, slično kao što je to urađeno s Delsi Rodrigez u Venezueli.”

Naslijedio oca

56-godišnji Modžtaba Hamnei postao je novi vrhovni vođa Irana tokom vikenda, tek treći koji obnaša ovu funkciju od Islamske revolucije 1979. Iranski zvaničnici opisali su njegovo imenovanje kao korak ka jačanju nacionalnog jedinstva.

Ajatolah Ali Hamnei, prethodni vrhovni vođa i Modžtabin otac, obnašao je tu dužnost 37 godina. Zajednički američko-izraelski zračni napad 28. februara pogodio je njegovu rezidenciju u Teheranu, ubivši 86-godišnjeg vođu. Prema iranskim vlastima, u napadu su također poginuli Modžtabina majka, supruga i jedan od njegovih sinova.