Bellingcat: Novi snimak potvrđuje, Tomahawk pogodio školu u kojoj su stradale djevojčice

Pojavio se novi snimak koji prikazuje američki projektil Tomahawk kako 28. februara pogađa postrojenje Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u iranskom gradu Minabu. Snimak, koji je objavila novinska agencija Mehr, a geolocirao Bellingcat, prvi je jasan dokaz američkog udara na to područje.

Na snimku se vidi dim koji se uzdiže u neposrednoj blizini ženske škole, gdje je prema izvještajima ubijeno 175 osoba, među kojima je velik broj djevojčica, navodi istraživačka grupa Bellingcat. Snimak proturječi Trumpovim tvrdnjama Čini se da videozapis proturječi tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da je školu pogodio iranski projektil.