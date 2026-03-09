Bellingcat: Novi snimak potvrđuje, Tomahawk pogodio školu u kojoj su stradale djevojčice

Pojavio se novi snimak koji prikazuje američki projektil Tomahawk kako 28. februara pogađa postrojenje Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u iranskom gradu Minabu. Snimak, koji je objavila novinska agencija Mehr, a geolocirao Bellingcat, prvi je jasan dokaz američkog udara na to područje.
Na snimku se vidi dim koji se uzdiže u neposrednoj blizini ženske škole, gdje je prema izvještajima ubijeno 175 osoba, među kojima je velik broj djevojčica, navodi istraživačka grupa Bellingcat.
Snimak proturječi Trumpovim tvrdnjama
Čini se da videozapis proturječi tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da je školu pogodio iranski projektil.
Na snimku je jasno vidljiv projektil Tomahawk, a poznato je da Sjedinjene Američke Države jedine u sukobu posjeduju takvu vrstu naoružanja. Nema podataka da Izrael raspolaže projektilima Tomahawk.
Analiza lokacije i pogođenih objekata
Istraživački tim Bellingcata geolocirao je snimak i odredio procijenjeno područje udara projektila. Unutar tog područja nalaze se klinika, škola i druge oštećene zgrade. Analizom satelitskih snimki kompanije Planet Labs utvrđeno je da su na tom području oštećena samo dva objekta.
Jedan od oštećenih objekata je klinika, dok drugi, koji izgleda kao skladište ili bunker prekriven zemljom, pripada Korpusu čuvara islamske revolucije i upravo je on bio meta udara vidljivog na snimku.