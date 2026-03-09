Erdoan upozorava: "Teheran i dalje čini pogrešne korake koji bi mogli ugroziti naše prijateljstvo"

Nema potrebe poduzimati nijedan korak koji bi mogao baciti sjenu na naše susjedske i bratske veze s Iranom ili povrijediti naš narod, rekao je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan u ponedjeljak, govoreći o presretanju iranske rakete prema Turskoj ranije tog dana.

Unatoč "našim iskrenim upozorenjima, nastavljaju se poduzimati izuzetno pogrešni i provokativni koraci koji će opteretiti prijateljstvo Turske", rekao je Erdoan u obraćanju naciji nakon sastanka kabineta.

Intenzivna diplomatija

Turska je vodila intenzivnu diplomaciju otkako je rat u Iranu izbio 28. februara, dodao je.

- Vodili smo razgovore s 16 lidera kako bismo našli izlaz iz krize - rekao je Erdoan.

Ankara je na strani pravde, međunarodnog prava, mira i stabilnosti u Iranu te podržava rješavanje sukoba putem dijaloga, dodao je.

Od početka sukoba, sve turske jedinice su bile u stanju pripravnosti, rekao je Erdoan, dodajući: "Mobilizirali smo sve institucije naše države."

Nema problema ili zastoja na tri turske carinske kapije na iranskoj granici, rekao je, napominjući da Ankara 24 sata dnevno prati svoj zračni prostor za potencijalne prijetnje sa svojim F-16, avionima za rana upozorenja i avionima za punjenje gorivom.

Praćenje situacije

Turska će nastaviti pratiti razvoj situacije u koordinaciji s NATO-om i drugim saveznicima te poduzeti dodatne mjere kako bi ojačala svoju sigurnost, rekao je Erdogan.

Govoreći o turskom cilju da bude zemlja bez terorizma, upozorio je da se niko ne bi smio pogrešno izračunati ili pasti u zamku cionističke mreže koja pokušava okrenuti brata protiv brata.

Rezerve Turske centralne banke iznose oko 200 milijardi dolara, a financijski sustav zemlje ima sposobnost apsorbiranja bilo kojeg rizika zahvaljujući svojoj snažnoj kapitalnoj strukturi i velikoj likvidnosti, rekao je.