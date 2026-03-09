Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Oglasio se Izrael o novom ajatolahu: "Njegove ruke su uprljane krvlju, još jedan tiranin koji će nastaviti brutalnost režima"

Jabuka ne pada daleko od stabla, poručili su

Modžtaba Hamnei. AP

M. Až.

9.3.2026

Nakon što je Mojtaba Hamnei izabran za trećeg vrhovnog vođu Irana, Ministarstvo vanjskih poslova Izraela se oglasilo i poručilo da "jabuka ne pada daleko od stabla".

- Ruke Modžtabe Hamneija već su uprljane krvlju koja je obilježila vladavinu njegovog oca. Još jedan tiranin koji će nastaviti brutalnost iranskog režima - naveli su iz izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.

Modžtaba Hamnei imenovan je više od sedmicu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, a odluka je, prema riječima člana Vijeća Mohsena Heidarija Alekasira, donesena u skladu s ranijim uputama preminulog lidera.

Alekasir je kazao da vrhovni vođa treba biti "osoba koju neprijatelji mrze" te je istakao da su čak i Sjedinjene Američke Države spominjale Modžtabino ime.

Modžtaba je godinama gradio politički utjecaj iza kulisa vlasti svog oca i smatra se bliskim sigurnosnim strukturama i Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Jedan član Iranskog Vijeća eksperata – klerikalnog tijela koje bira vrhovnog vođu – rekao je prije dvije godine da se Ali Hamnei protivi ideji da njegov sin bude kandidat za budućeg vođu, ali ovakve tvrdnje nikada nisu dokazane.

# IZRAEL
# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (31)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.