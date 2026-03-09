Oglasio se Izrael o novom ajatolahu: "Njegove ruke su uprljane krvlju, još jedan tiranin koji će nastaviti brutalnost režima"

Nakon što je Mojtaba Hamnei izabran za trećeg vrhovnog vođu Irana, Ministarstvo vanjskih poslova Izraela se oglasilo i poručilo da "jabuka ne pada daleko od stabla".

- Ruke Modžtabe Hamneija već su uprljane krvlju koja je obilježila vladavinu njegovog oca. Još jedan tiranin koji će nastaviti brutalnost iranskog režima - naveli su iz izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.

Modžtaba Hamnei imenovan je više od sedmicu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, a odluka je, prema riječima člana Vijeća Mohsena Heidarija Alekasira, donesena u skladu s ranijim uputama preminulog lidera.

Alekasir je kazao da vrhovni vođa treba biti "osoba koju neprijatelji mrze" te je istakao da su čak i Sjedinjene Američke Države spominjale Modžtabino ime.

Modžtaba je godinama gradio politički utjecaj iza kulisa vlasti svog oca i smatra se bliskim sigurnosnim strukturama i Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Jedan član Iranskog Vijeća eksperata – klerikalnog tijela koje bira vrhovnog vođu – rekao je prije dvije godine da se Ali Hamnei protivi ideji da njegov sin bude kandidat za budućeg vođu, ali ovakve tvrdnje nikada nisu dokazane.