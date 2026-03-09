Turska uputila protest Iranu zbog balističke rakete koja je ušla u turski zračni prostor

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova je u ponedjeljak pozvalo iranskog ambasadora i uputilo protest zbog balističke rakete ispaljene iz Irana koja je ušla u turski zračni prostor prije nego što je presretnuta.

Iranski ambasador u Ankari, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, pozvan je u ministarstvo i zamoljen da objasni incident.

Tursko Ministarstvo nacionalne obrane saopćilo je u ponedjeljak da je balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je ušla u turski zračni prostor, neutralizirana pomoću NATO zračnih i raketnih obrambenih sustava raspoređenih u istočnom Mediteranu.

Na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, ministarstvo je saopćilo da je nešto od krhotina rakete palo na prazno zemljište u jugoistočnoj provinciji Gaziantep u Turskoj, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

Ovaj razvoj događaja dogodio se usred napada SAD-a i Izraela na Iran, koji su započeli 28. februara, a koji su do sada rezultirali s više od 1.200 poginulih, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama, ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi.