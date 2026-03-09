Britanski borbeni avioni srušili dronove prema Jordanu i Bahreinu

Britanski borbeni avioni izveli su tokom noći operacije s ciljem pomoći u odbrani Jordana i Bahreina, saopćilo je britansko ministarstvo obrane.
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Također se ističe da se obrambene zračne operacije provode i u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratim
Snimak presretanja dronova. Platforma X
Britanski borbeni avioni izveli su tokom noći operacije s ciljem pomoći u odbrani Jordana i Bahreina, saopćilo je britansko ministarstvo obrane.
Prema navodima, avioni su srušili bespilotni sistem u zračnoj odbrani Jordana, dok su istovremeno presreli dron koji je letio prema Bahreinu.
Također se ističe da se obrambene zračne operacije provode i u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pružajući im podršku u zaštiti njihovog zračnog prostora.
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