Britanski borbeni avioni srušili dronove prema Jordanu i Bahreinu

Britanski borbeni avioni izveli su tokom noći operacije s ciljem pomoći u odbrani Jordana i Bahreina, saopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Prema navodima, avioni su srušili bespilotni sistem u zračnoj odbrani Jordana, dok su istovremeno presreli dron koji je letio prema Bahreinu.

Također se ističe da se obrambene zračne operacije provode i u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pružajući im podršku u zaštiti njihovog zračnog prostora.