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Britanski borbeni avioni srušili dronove prema Jordanu i Bahreinu

Također se ističe da se obrambene zračne operacije provode i u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratim

Snimak presretanja dronova. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

Britanski borbeni avioni izveli su tokom noći operacije s ciljem pomoći u odbrani Jordana i Bahreina, saopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Prema navodima, avioni su srušili bespilotni sistem u zračnoj odbrani Jordana, dok su istovremeno presreli dron koji je letio prema Bahreinu.

Također se ističe da se obrambene zračne operacije provode i u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pružajući im podršku u zaštiti njihovog zračnog prostora.

# IRAN
# VELIKA BRITANIJA
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