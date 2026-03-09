Iranski teretni brodovi iz Kine dopremaju hemikalije za raketno gorivo

Dva teretna broda iranske kompanije IRISL, koja se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije, napustila su kinesku luku Gaolan s teretom za Iran, za koji se sumnja da sadrži natrij-perhlorat, ključnu komponentu za gorivo balističkih raketa.

Prema dostupnim informacijama, brodovi Shabdis i Barzin dio su flote Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), državne kompanije pod sankcijama zbog navodnog transporta materijala za iranski program balističkih raketa.

Brodovi su nedavno pristali u luci Gaolan u gradu Zhuhai na jugoistočnoj obali Kine, lukom koja obrađuje velike količine industrijskih hemikalija, uključujući natrij-perhlorat, neophodan za proizvodnju čvrstog raketnog goriva.

Procjene stručnjaka

Stručnjaci koji prate kretanje ovih plovila procjenjuju da teret vrlo vjerovatno uključuje natrij-perhlorat, što Iranu omogućava proizvodnju pogonskog goriva za rakete.

- S obzirom na dosadašnje iskustvo, najjednostavnije objašnjenje je da utovaruju istu robu koju prevoze već više od godinu dana - izjavio je Isak Kardon, viši saradnik u Carnegie Endowment for International Peace. Dodao je da je Kina mogla administrativnim ili carinskim procedurama usporiti ili blokirati isplovljavanje ovih brodova, ali to nije učinila.

- Kina je mogla zadržati ova plovila u luci, uvesti administrativno kašnjenje, izmisliti carinsku provjeru – bilo koji od brojnih birokratskih alata, ali nije - rekao je Kardon, naglašavajući da odluka dolazi u trenutku direktne vojne konfrontacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Transfer hemikalija

Prema podacima o praćenju plovidbe, oba broda su se u subotu nalazila u Južnom kineskom moru. Barzin je bio usidren uz obalu Malezije, na putu ka iranskoj luci Bandar Abbas, udaljenoj oko 4.000 milja, gdje se očekuje da stigne naredne sedmice. Shabdis plovi prema iranskoj luci Chabahar, s procijenjenim dolaskom 16. marta.

Obje destinacije nalaze se blizu strateškog Hormuškog moreuza i udomljuju značajne iranske pomorske baze. Prošlogodišnje američke sankcije usmjerene su upravo na transfer natrij-perhlorata i drugih hemikalija iz Kine u Iran, jer se koriste u čvrstim pogonskim smjesama za balističke rakete. Natrij-perhlorat se koristi za proizvodnju amonij-perhlorata, jedne od osnovnih komponenti raketnog goriva.