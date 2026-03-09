Novi udari na Bliskom istoku: Ispaljene 32 balističke rakete i 24 drona, povrijeđeni u Abu Dabiju

Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar danas su prijavili nove zračne napade, dok se Iran optužuje za eskalaciju sukoba kroz svoje uzvratne napade širom regiona.

Prema izvještajima, tokom današnjih napada ispaljeno je ukupno 32 balističke rakete i 24 drona.

Iranski predsjednik Masud Pezeshkian prošle sedmice izjavio je da će Teheran prestati napadati susjedne zemlje, osim ako napadi na Iran dolaze iz tih država. Tu izjavu dao je u okviru izvinjenja koje je uputio državama Perzijskog zaljeva.

Dvije osobe povrijeđene

Saudijska Arabija danas je optužila Iran da ta izjava "nije odražena u praksi" i dodala da "nastavak iranskih napada predstavlja daljnju eskalaciju". Neke zaljevske države u svojim današnjim saopćenjima nisu direktno imenovale Iran.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćilo je da je do 15:30 sati, po lokalnom vremenu, detektovalo 15 balističkih projektila i 18 dronova. Dvije osobe su povrijeđene u Abu Dabiju zbog pada krhotina nakon presretanja koje su izveli sistemi protuzračne odbrane.

Presretanje projektila

Oružane snage Katara presrele su novi raketni napad u ponedjeljak poslijepodne, a ukupno je do tada presretnuto 17 balističkih projektila i šest dronova koji su stigli iz Irana.

Sirene su se ranije danas oglasile i u Bahreinu, prema navodima ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, koje je pozvalo stanovnike da se upute u najbliže sigurno mjesto.

Saudijska Arabija optužila je Iran da nastavlja napade na tu zemlju na osnovu "neosnovanih tvrdnji", uključujući ono što je, kako su rekli, bilo lažne optužbe da borbeni avioni i avioni za dopunu goriva u kraljevini trebaju direktno učestvovati u ratu.