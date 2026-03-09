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OZBILJNE POSLJEDICE

Video / WHO: U Iranu pada kiša pomiješana s naftom nakon napada na naftna postrojenja

Tokom američko-izraelskih napada proteklog vikenda pogođeno je više naftnih postrojenja u Teheranu i okolini

Crna kiša pada u Iranu. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da američko-izraelski napadi na iranska naftna postrojenja ozbiljno zagađuju hranu, vodu i zrak u zemlji.

- U nekim dijelovima zemlje zabilježena je kiša pomiješana s naftom - napisao je na društvenim mrežama generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Gebrejesus.

Dodao je da takvo zagađenje može imati posebno teške posljedice za djecu, starije osobe i ljude koji već imaju zdravstvene probleme.

Podsjetimo, tokom američko-izraelskih napada proteklog vikenda pogođeno je više naftnih postrojenja u Teheranu i okolini, pri čemu su poginule četiri osobe, prema navodima iranske državne televizije.

# TEHERAN
# KIŠA
# IRAN
# CRNA KIŠA
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