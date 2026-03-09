Video / WHO: U Iranu pada kiša pomiješana s naftom nakon napada na naftna postrojenja

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da američko-izraelski napadi na iranska naftna postrojenja ozbiljno zagađuju hranu, vodu i zrak u zemlji.

- U nekim dijelovima zemlje zabilježena je kiša pomiješana s naftom - napisao je na društvenim mrežama generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Gebrejesus.