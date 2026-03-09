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ŠOKANTNO OBRAĆANJE

Izrael potresao snimak vojnika na grobu dok traži pomoć: Poginulo nas je preko hiljadu

Tuguje na grobu poginulog saborca i apelira za pomoć u kupovini moderniziranih pancirnih prsluka za izraelsku vojsku.

Izrael potresao snimak vojnika na grobu. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

U šokantnom video obraćanju koje se pojavilo na društvenim mrežama, padobranac Izraelskih obrambenih snaga u rezervi Jair Jablinovic iz jedinice 5035B tuguje na grobu poginulog saborca i apelira za pomoć u kupovini moderniziranih pancirnih prsluka za izraelsku vojsku.

- Više od hiljadu vojnika ubijeno je od početka ovog rata, mnogi zato što nisu imali dovoljno opreme. Za četiri dana idemo umisiju, a još uvijek imamo prsluke iz 1970-ih i 1980-ih koji nas ne mogu zaštititi u urbanom ratovanju s kojim se suočavamo.

Možete nam spasiti živote pomažući u osiguravanju modernih zaštitnih prsluka kako bismo se mogli sigurno vratiti kući. Sve što trebate učiniti je kliknuti na donju poveznicu kako biste mogli spasiti život vojnika. Spasite nam živote - poručio je Jablinovitc.

Postavio je cilj da se prikupi 18,770 dolara. Screenshot

U ovoj akciji postavio je cilj da se prikupi 18,770 dolara, a do sada je prikupljeno blizu 800 dolara.

# VOJNIK
# IZRAEL
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