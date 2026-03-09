Gotovo 500 ljudi ubijeno u Libanu od posljednje eskalacije između Izraela i Hezbolaha

Gotovo 500 ljudi je ubijeno u Libanu od posljednje eskalacije između Izraela i grupe Hezbollah koju podržava Iran, saopštile su vlasti u ponedjeljak.

Bejrutska vladina jedinica za upravljanje katastrofama izvijestila je da je od prošlog ponedjeljka poginulo najmanje 486 ljudi, a 1.313 ih je povrijeđeno.

Nakon obnovljene raketne vatre libanonske milicije Hezbolah na Izrael, izraelska vojska pokrenula je veliku ofanzivu usmjerenu na područja koja kontrolira šiitska grupa u Libanu.

Na meti su južna predgrađa Bejruta, veliki dijelovi južnog Libana i nekoliko istočnih regija zemlje.

Vlasti su saopštile da su među poginulima desetine djece.

Podaci su objavljeni desetog dana spiralnog rata s Iranom, koji je započeo kada su SAD i Izrael pokrenuli veliku ofanzivu protiv te zemlje.

Kao odgovor, Teheran je ispalio rakete i dronove na nekoliko zemalja u regiji Perzijskog zaljeva. U znak podrške svom ključnom savezniku, Hezbollah je počeo ispaljivati ​​više raketa na Izrael, otvarajući još jedan front u sukobu.