Tramp i Putin razgovarali sat vremena o Iranu, Ukrajini i globalnoj situaciji

Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, danas su obavili telefonski razgovor koji je trajao oko sat vremena.

Prema dostupnim informacijama, dvojica lidera razgovarala su o više tema povezanih s aktuelnom međunarodnom situacijom.

- Donald Tramp je pozvao Vladimira Putina da razgovaraju o nizu izuzetno važnih pitanja vezanih za aktuelni razvoj međunarodne situacije - izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Situacija u Iranu

Putin i Tramp su tokom razgovora razmijenili stavove i o situaciji u Iranu.

- Putin i Tramp su imali sadržajnu i korisnu razmjenu mišljenja o situaciji u Iranu - rekao je Ušakov.

- Predsjednik SAD je dao svoju procjenu razvoja situacije u kontekstu tekuće američko-izraelske operacije - dodao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, oba predsjednika izrazila su spremnost da održavaju redovnu komunikaciju.

- Predsjednik SAD je napomenuo da, kako je ranije dogovoreno, takva komunikacija treba, naravno, da se odvija redovno. I oba lidera su rekla da su spremna za to - kazao je Ušakov.

On je istakao da je razgovor između ruskog i američkog predsjednika protekao u poslovnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Rat u Ukrajini

Tokom razgovora Tramp i Putin dotakli su se i pitanja rata u Ukrajini.

- Naglasak je zaista stavljen na situaciju oko sukoba sa Iranom i tekuće bilateralne pregovore o ukrajinskom regulisanju, uz učešće predstavnika SAD - rekao je Ušakov novinarima.

Prema njegovim riječima, Tramp je tokom razgovora naglasio interes da se rat u Ukrajini okonča što je prije moguće.

- Predsjednik Tramp je ponovio svoje interesovanje da se sukob u Ukrajini završi brzim prekidom vatre i dugoročnim rješenjem - rekao je Putinov pomoćnik.

Ušakov je naveo i da je ruski predsjednik tokom razgovora iznio pozitivne ocjene o posredničkim naporima koje Sjedinjene Američke Države ulažu u pokušaju rješavanja sukoba u Ukrajini.

- Izrazili smo pozitivne ocjene posredničkih napora koje preduzimaju tim Donalda Trampa i Tramp lično - rekao je Ušakov.

Situacija u Venecueli

Tokom razgovora dvojica lidera dotakla su se i situacije u Venecueli.

- Predsjednici su se dotakli i pitanja Venecuele, prije svega u pogledu stanja na svjetskom tržištu nafte - kazao je on novinarima.

Ušakov je ocijenio da će današnji razgovor imati konkretne posljedice za buduću saradnju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni.

- Ponavljam, drage kolege, da je razgovor bio veoma informativan i da će nesumnjivo imati praktičan značaj za budući rad dvije zemlje u različitim oblastima međunarodne politike - rekao je Ušakov.