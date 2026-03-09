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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Rat protiv Irana je skoro završen, oni više nemaju vojsku"

Mislim da je rat veoma blizu potpunog završetka, zapravo skoro je gotov, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

9.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izazvao je veliku pažnju međunarodne javnosti izjavom za CBS News u kojoj je poručio da je rat protiv Irana "praktično završen".

U razgovoru sa dopisnicom iz Bijele kuće, Veijijom Đijang, Tramp je bio izuzetno direktan.

- Mislim da je rat veoma blizu potpunog završetka, zapravo skoro je gotov - rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, iranske odbrambene snage su u velikoj mjeri neutralisane tokom američke vojne kampanje.

- Oni više nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazdušne snage - poručio je Tramp, dodajući da su Sjedinjene Američke Države "daleko ispred" prvobitnih procjena koje su predviđale da bi sukob mogao trajati četiri do pet sedmica.

Zbog razvoja situacije i novih informacija, američki predsjednik najavio je i obraćanje javnosti. Tramp je naveo da će se zvanično obratiti večeras u 22:30 po našem vremenu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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