Tramp: "Rat protiv Irana je skoro završen, oni više nemaju vojsku"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izazvao je veliku pažnju međunarodne javnosti izjavom za CBS News u kojoj je poručio da je rat protiv Irana "praktično završen".

U razgovoru sa dopisnicom iz Bijele kuće, Veijijom Đijang, Tramp je bio izuzetno direktan.

- Mislim da je rat veoma blizu potpunog završetka, zapravo skoro je gotov - rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, iranske odbrambene snage su u velikoj mjeri neutralisane tokom američke vojne kampanje.

- Oni više nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazdušne snage - poručio je Tramp, dodajući da su Sjedinjene Američke Države "daleko ispred" prvobitnih procjena koje su predviđale da bi sukob mogao trajati četiri do pet sedmica.

Zbog razvoja situacije i novih informacija, američki predsjednik najavio je i obraćanje javnosti. Tramp je naveo da će se zvanično obratiti večeras u 22:30 po našem vremenu.