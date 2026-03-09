Video / Turisti na plaži u Dubaiju snimili nestvaran prizor: Iznad njih preletio dron, potom reagovao borbeni avion

Društvenim mrežama proširio se nesvakidašnji snimak koji je, navodno, nastao na jednoj plaži u Dubaiju. Na snimku se vide turisti koji se bezbrižno sunčaju, dok se iznad njih u jednom trenutku odvija dramatična scena na nebu.

Na videosnimku, čiju autentičnost portal "Avaza" nije mogao nezavisno potvrditi, prikazani su kupači koji uživaju na plaži, a zatim se iznad njih pojavljuje dron Šahed koji prelijće područje iznad obale.

Nakon što su primijetili letjelicu, pojedini ljudi ustaju i počinju snimati njen prelet, za koji se pretpostavlja da je riječ o iranskom dronu.

Nedugo zatim u kadar ulijeće lovac F-16 koji precizno cilja metu.

Posebno je zanimljivo da među prisutnima nije bilo panike, već su mnogi prizor na nebu posmatrali gotovo ravnodušno, kao da je riječ o svojevrsnom "zabavnom šouu" za posjetioce plaže.