Tramp upozorio: "Ako naprave nešto loše, to će biti kraj Irana i to ime više nikada nećete čuti"

Donald Tramp izjavio je da bi rat protiv Irana, koji traje već deseti dan, uskoro mogao biti završen, naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države "daleko ispred plana". U telefonskom intervjuu za američku televizijsku kuću CBS News, Tramp je rekao kako smatra da je sukob “prilično pa gotov”, iako su iz Bijele kuće ranije stizale procjene da bi rat mogao potrajati duže od mjesec dana, piše CBS News.

"Ništa im nije ostalo"

Američki predsjednik iznio je i svoju procjenu stanja iranske vojske.

- Mislim da je rat praktično gotov. Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazdušne snage. Njihovi projektili svedeni su na ostatke. Dronovi im lete u zrak posvuda, uključujući i njihove pogone za proizvodnju dronova. Kad pogledate, ništa im nije ostalo. U vojnom smislu, ništa im nije ostalo - rekao je Tramp.

Na pitanje da li bi rat mogao uskoro završiti, Tramp je odgovorio potvrdno i naglasio da mu je to glavni cilj.

- Daleko smo ispred plana... Ne znam, zavisi. Razmišljam o kraju rata, ja i niko drugi - kazao je.

Ranije su iz Bijele kuće nagovještavali da bi vojna operacija mogla trajati znatno duže.

Upozorenje Teheranu

Tramp je Iranu uputio i oštro upozorenje.

- Ispalili su sve što su imali za ispaliti i bolje im je da ne pokušavaju nikakve trikove jer će to biti kraj te zemlje. Ako naprave nešto loše, to će biti kraj Irana i to ime više nikada nećete čuti - izjavio je.

Dodao je i kako SAD "razmatra preuzimanje" Hormuškog moreuza te da bi tamo mogao učiniti "mnogo".

Na pitanje ima li u vidu novog iranskog vođu, odgovorio je: "Ne želim ništa reći o tome, ali da, imam."

O novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, međutim, nije želio govoriti.

- Nemam poruku za njega. Nikakvu, apsolutno nikakvu - zaključio je Tramp.

Tramp bi uskoro trebao održati konferenciju za novinare na kojoj bi mogao iznijeti više detalja o daljnjem razvoju situacije.