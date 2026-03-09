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Izrael ponovo oglasio uzbunu: Novi projektili lansirani iz Irana

Tokom dana već je bilo nekoliko sličnih upozorenja, ali za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti

Tel Aviv. Screenshot

M. Až.

9.3.2026

Izraelske vlasti izdale su novo upozorenje stanovništvu da potraži sklonište nakon što je otkriven još jedan val projektila lansiranih iz Irana prema toj zemlji.

Tokom dana već je bilo nekoliko sličnih upozorenja, ali za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti.

Britanski borbeni avioni tokom noći oborili jednu bespilotnu letjelicu u zaštiti Jordana, dok su još jedan dron presreli dok je letio prema Bahreinu, saopćilo je britansko Ministarstvo odbrane.

London je istovremeno započeo i odbrambene letove kao podršku Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Riječ je o dijelu šireg raspoređivanja dodatnih britanskih vojnih snaga na Bliskom istoku i u istočnom Mediteranu s ciljem zaštite saveznika i vojnih baza.

Iz Ministarstva odbrane također su naveli da su dodatni helikopteri tipa Wildcat raspoređeni na Kipar, nakon što je britanska zračna baza na tom sredozemnom otoku prošle sedmice bila meta napada dronom.

# IZRAEL
# IRAN
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