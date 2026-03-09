Libanski svećenik obećao da će ostati sa svojim vjernicima: Poginuo je u izraelskom napadu

Svećenik iz kršćanskog sela na jugu Libana ubijen je u izraelskom granatiranju nakon što je obećao da će ostati sa svojim mještanima unatoč pojačanim napadima i pozivima na evakuaciju.
Otac Pierre al-Raai preminuo je danas, a prema libanskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), on i još nekoliko stanovnika povrijeđeni su u dva odvojena izraelska napada na okolinu sela Qlayaa (Klaja).
Odbio napustiti selo
Selo Qlayaa do sada je uglavnom bilo pošteđeno izraelske vatre, u kojoj je, prema podacima ministarstva zdravstva objavljenim u ponedjeljak, od 2. marta diljem Libanona poginulo najmanje 486 ljudi. Prije smrti, otac al-Raai obećao je ostati sa svojim vjernicima unatoč izraelskom pozivu na evakuaciju za sve koji žive južno od rijeke Litani.
Iako selo nije bilo izričito navedeno u pozivu, nalazi se na tom području, sjeverno od granice s Izraelom.
- Nikada nismo bježali i nećemo ni sada - poručio je svećenik mještanima u glasovnoj poruci.
- Ponavljam poziv: za one koji se boje, crkva je otvorena i sve ćemo primiti dok ova kriza ne prođe - dodao je.
Raste prijetnja i u drugim selima
Da prijetnja lokalnim kršćanskim zajednicama raste, svjedoči i najava evakuacije civila iz sela Alma al-Shaab, udaljenog oko 43 kilometra od Qlayaae.
Evakuaciju će sutra provesti mirovna misija UN-a, potvrdio je gradonačelnik Chadi Sayah. Libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je jučer u izraelskom napadu na to selo ubijen jedan muškarac.
Sayah je prošle sedmice poručio vjernicima da su odlučili ostati.
- Odlučili smo ostati na svojoj zemlji - rekao je u videu objavljenom 4. marta na službenoj Facebook stranici župe Alma al-Shaab.
- Želimo živjeti u miru - dodao je.