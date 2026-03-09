Libanski svećenik obećao da će ostati sa svojim vjernicima: Poginuo je u izraelskom napadu

Svećenik iz kršćanskog sela na jugu Libana ubijen je u izraelskom granatiranju nakon što je obećao da će ostati sa svojim mještanima unatoč pojačanim napadima i pozivima na evakuaciju.

Otac Pierre al-Raai preminuo je danas, a prema libanskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), on i još nekoliko stanovnika povrijeđeni su u dva odvojena izraelska napada na okolinu sela Qlayaa (Klaja).

Odbio napustiti selo

Selo Qlayaa do sada je uglavnom bilo pošteđeno izraelske vatre, u kojoj je, prema podacima ministarstva zdravstva objavljenim u ponedjeljak, od 2. marta diljem Libanona poginulo najmanje 486 ljudi. Prije smrti, otac al-Raai obećao je ostati sa svojim vjernicima unatoč izraelskom pozivu na evakuaciju za sve koji žive južno od rijeke Litani.