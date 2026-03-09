Tramp: "Već smo pobijedili na mnogo načina, ali nismo pobijedili dovoljno"

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je govorio o Iranu na Floridi, nekoliko sati nakon što je izjavio da je rat "skoro završen". Tramp je, kao i obično, hvalio sebe, svoju administraciju i američke napade.

- Napravili smo mali izlet jer smo osjećali da to moramo učiniti kako bismo se riješili nekog zla. Onda, mislim da ćete vidjeti da će to biti kratkoročni izlet. Već smo pobijedili na mnogo načina, ali nismo pobijedili dovoljno. Idemo naprijed, odlučniji nego ikad da postignemo konačnu pobjedu koja će jednom zauvijek okončati ovu dugotrajnu opasnost - rekao je govoreći o napadima na Iran.

Najjača vojska na svijetu

Kazao je da SAD imaju vojsku kao niko drugi i da svijet trenutno poštuje Ameriku više nego ikada prije.

- Imamo najjaču vojsku na svijetu i sada svi razumiju. S našim izraelskim partnerima uništavamo neprijatelje - rekao je.

On je dodao da je uništeno 46 iranskih brodova za tri i po dana.

- Rekli su mi da su odlični. Pitao sam zašto ih nismo zauzeli. Rekli su mi da ih je zabavnije potopiti", govorio je uz smijeh i aplauze.

Tramp smatra da Iranci ne znaju ko će ih voditi jer "njihove terorističke vođe broje svoje posljednje minute".

- Brojimo minute kada će biti 'dovršeni'. Nećemo stati dok neprijatelj ne bude definitivno poražen. Iran je uradio mnogo loših stvari - dodao je.

Govorio je i o ubistvu iranskog generala Kasema Sulejmanija u zračnom napadu američkih snaga u Iraku 2020. godine kazavši da je nanio mnogo zla.

- Možda bi bili mnogo sposobniji nego što jesu da je on živio. Jer je on bio sposoban. Bio je zao, nasilan i sposoban. Ali prvo smo ga se riješili. Svijet će biti drugačije mjesto, jer ovo je trebalo biti davno urađeno. A ovo traje 47 godina. Neće nam više prijetiti zli režimi - dodao je.

"Pokazali smo snagu"

Kazao je da Ameriku danas svi poštuju i da nikada prije nije bila tako "vruća" i primamljiva svima na svijetu.

- Sada smo pokazali vojnu snagu u Venecueli i Iranu. Inflacija u SAD-u pada, prihodi rastu, granica je sigurnija nego ikada prije... - hvalio je Trump.

Tramp je kazao da bi Iran "sigurno" napao SAD, Izrael i ostale zemlje Bliskog istoka i da je zato izvršen napad na njih ranije.

- Države koje su napali u regionu poput Katara, UAE i Saudijske Arabije, koje su inače neutralne, govorile su im da ih puste na miru. Ali su bile na našoj strani. Napali bi nas za sedam dana da ih nismo napali. Sigurno. Sve ostale zemlje bi napali, i Izrael bi napali. Da imaju nuklearno oružje iskoristili bi - dodao je.

Kaže da su uništeni iranski dronovi, fabrike dronova, mornarica i ostalo.