Tramp: "Uskoro će sve u Iranu biti gotovo, ako oni krenu opet, udarit ćemo ih još jače"

Predsjednik SAD Donald Tramp večeras se obratio svijetu iz Majamija. Uoči vanrednog obraćanja, Tramp je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema bila je situacija u Iranu.

Tramp je na početku obraćanja rekao da su američke i izraelske snage izvele niz uspješnih udara.

Ogroman uspjeh

- Uništena je nuklearna prijetnja Irana, što je ogroman uspjeh - rekao je Tramp i dodao da se čini sve da se ispuni "vojni cilj".

- Uništili smo svaku snagu Irana, kompletno. Mornarica im je potopljena, na dnu su mora. Uništeno im je 51 brod, nisu im dugo trajali, to su borbeni brodovi, ali ne mogu da se bore protiv nas - rekao je Tramp i dodao da su uništeni iranski dronovi.

- Uništena im je raketna sposobnost na ispod 10 posto - tvrdi Tramp.

Predsjednik SAD je rekao da bi "sve mogli da sravne u danu".

Tramp je podsjetio da je uništeno rukovodstvo Irana i rekao da SAD nema namjeru da se "za pet godina vraća dole".

- Iranski režim je sprovodio teror i napadao Ameriku 47 godina. Evo, gospodinu Vitkofu su ovdje rekli da hoće da nastave da prave nuklearno oružje. Da im nismo uništili taj potencijal, imali bi rakete do sad i vjerovatno bi do sada Izrael bio uništen. Sreća da smo imali uspješne pilote i bombardere - rekao je Tramp.

Nastavak operacije

On je rekao da će se nastaviti operacija Epski bijes, a da će obezbijediti naftu svijetu.

- Skinut ćemo ih toliko brzo da nikad neće moći da se oporave. Dugoročno, snabdijevanje nafte će biti bezbjednije bez iranske zlobe - rekao je Tramp.

- Čak i nakon što smo im u akciji Ponoćni čekić uništili nuklearna postrojenja, nastavili su sa planom da prave nuklearno oružje - naveo je Tramp.

"Režim je pokušao da oživi program za oružje na drugom mjestu, tri smo im uništili, oni su krenuli na novu poziciju, htjeli su da idu mnogo dublje sada. Brzo su krenuli da razvijaju balističke rakete koje bi mogle da stignu i do SAD", rekao je Tramp i dodao da su imali ogroman broj balističkih raketa koje su u većoj mjeri potrošene ili uništene.

- U većini slučajeva smo ih oborili - dodao je američki predsjednik.

Tramp je rekao da je "crvena linija" za SAD bilo to što su Vitkof i Džared Kušner govorili.

- Mislio sam da bi nas napali, da mi nismo krenuli, napali su nas. Uradili su nešto glupo, napali su svoje komšije, koji su uglavnom bili neutralni ili se ne bi miješali, ali oni su ih napali - rekao je Tramp.

"Uskoro će biti kraj"

Iznova je ponavljao da Amerika ima najbolju vojsku na svijetu, ponavljajući da bi Iran napao da SAD to nisu učinile prve.

- Imali su hiljade raketa, većina je sad uništena. Ciljali bi Bliski istok. Rakete su ispaljivali, htjeli su da unište Izrael. Krenuli smo na vrijeme... Uskoro će biti kraj. Ako oni krenu opet, udarit ćemo ih još jače - rekao je Tramp.

Upitan da li se kraj rata može očekivati u narednim danima, Tramp je rekao "ne, ali uskoro".