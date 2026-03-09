Tramp o razgovoru s Putinom: "Rekao je da hoće da bude od pomoći, a rekao sam mu da može da bude ako završi rat u Ukrajini"

Predsjednik SAD Donald Tramp večeras se obratio svijetu iz Majamija. Uoči vanrednog obraćanja, Tramp je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema bila je situacija u Iranu.

Tramp je potvrdio da je imao dobar razgovor sa Putinom i da su teme bile Ukrajina i Bliski istok.

- Rekao je da hoće da bude od pomoći, a rekao sam mu da može da bude ako završi rat u Ukrajini - rekao je Tramp.

Podsjetimo, uoči obraćanja Tramp je dao intervju za CBS News u kojem je naveo da je "rat manje više završen", i da su SAD značajno ispred početnog očekivanog roka od četiri do pet sedmica.

- Mislim da je rat gotovo završen. Oni nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazduhoplovstvo - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je rekao i da razmatra da SAD preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom kada se rat završi.