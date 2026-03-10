Iran poslao ponudu za mir: Prekid vatre je moguć pod ovim uslovom

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Gharibabadi izjavio je kasno u ponedjeljak da je nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Rusiju i Francusku, kontaktiralo Teheran u vezi s mogućim prekidom vatre, prenosi Anadolija.

- Naš prvi uslov za prekid vatre je da se agresija više ne ponovi - rekao je Gharibabadi, prenijela je iranska novinska agencija ISNA.

Regionalna eskalacija intenzivirana je otkako su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajednički napad na Iran, u kojem je, prema iranskim vlastima, poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni objekti.