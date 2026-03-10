Pentagon: Prva sedmica kampanje protiv Irana koštala šest milijardi dolara

Zvaničnici Pentagona saopćili su Kongresu da je prva sedmica američke kampanje protiv Irana koštala oko šest milijardi dolara, uključujući oko četiri milijarde potrošene na municiju i napredne raketne presretače te gotovo 4.000 pogođenih iranskih ciljeva.

Prema navodima zvaničnika Pentagona, visoki troškovi kampanje odražavaju i intenzitet i tehnološke zahtjeve operacija, u okviru kojih je gađano približno 4.000 iranskih ciljeva, uključujući lansera raketa, ratne brodove i sisteme protivzračne odbrane.

Ukupan trošak procjenjuje se na oko šest milijardi dolara, od čega je približno četiri milijarde izdvojeno za municiju i napredne raketne presretače namijenjene neutralizaciji iranskih raketnih prijetnji.

Smanjena lansiranja

Komandant američke Centralne komande (CENTCOM) admiral Brad Cooper naveo je da su iranska lansiranja balističkih raketa smanjena za 90 posto, dok su napadi dronovima smanjeni za 83 posto u odnosu na prvi dan borbi.

Uprkos tome, Iran i dalje raspolaže značajnim arsenalom i prema procjenama, zadržao je oko 50 posto svog raketnog programa, što zahtijeva nastavak budnosti i visoke potrošnje kako bi se zadržala operativna prednost.

Zastupnici se pripremaju za zahtjev za dodatni budžet kako bi se održao tempo operacija i nadomjestile iscrpljene zalihe. Zvaničnici su ukazali na zabrinutost zbog cijene presretača, od kojih se neki procjenjuju na milione dolara po komadu i troše se velikom brzinom.

Opterećena industrija

Kritičari upozoravaju da bi takva potrošnja mogla opteretiti američku odbrambenu industrijsku bazu i izazvati manjkove u drugim strateškim područjima.

Sukob je započeo zajedničkim američkim i izraelskim udarima 28. februara, u kojima je ubijeno više od 1.200 ljudi, među kojima i iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, više od 150 djevojčica školskog uzrasta te visokih vojnih zvaničnika.

Iran je odgovorio balističkim raketnim i dronskim napadima usmjerenim na američke baze, osoblje i izraelske gradove. Ove razmjene udara poremetile su i globalne tokove energije, posebno kroz moreuz Hormuz, kojim svakodnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte.