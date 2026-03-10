Iranska revolucionarna garda: "Mi smo ti koji određujemo kraj rata"

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je u utorak ujutro da će oni "odrediti kraj rata", odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti.

- Mi smo ti koji će odrediti kraj rata. Uvjeti na bojnom polju i kraj rata u rukama su Islamske Republike - saopćio je IRGC u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.

Trampove tvrdnje

Ranije je Tramp rekao za američku televizijsku stanicu CBS News da rat s Iranom smatra uglavnom završenim.

- Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Tek što imaju nešto projektila. Njihovi dronovi posvuda se ruše, čak i oni njihove proizvodnje. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu - rekao je.

Tramp je dodao da je SAD "vrlo daleko" ispred početnog procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet sedmica.

Izraelske i američke snage napale su Iran krajem februara, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu odbranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti. Nakon što su napadi započeli, Tramp je rekao da očekuje da će kampanja trajati četiri do pet sedmica.

Usidreni brodovi

Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški moreuz, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protjera ambasadore Izraela i SAD sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški moreuz, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji.

Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.