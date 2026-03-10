Potpredsjednica španske vlade: Evropi ne trebaju vazali koji se klanjaju Trampu

Sedmicu nakon što je Donald Tramp (Trump) nazvao špansku vladu nazvao "užasnom" i zaprijetio prekidom trgovinskih veza s Madridom, španski čelnici i dalje su bijesni na njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) jer je šutio u Ovalnom uredu dok je američki predsjednik iznosio svoju tiradu, piše Politico.

U intervjuu za Politico u ponedjeljak, potpredsjednica španske vlade Jolanda Diaz (Yolanda Díaz) izjavila je da je Merc dio sadašnje garniture evropskih čelnika "koji nemaju pojma kako upravljati historijskim trenutkom u kojem živimo".

- Evropi danas treba vodstvo, a ne vazali koji se klanjaju Trampu - rekla je.

Merc je na meti kritika otkad je 3. marta na konferenciji za novinare u Bijeloj kući ostao bez riječi dok je Tramp prijetio uvođenjem embarga Madridu jer je odbio dopustiti američkim vojnim avionima korištenje španskih zračnih baza za napad na Iran. Tramp je također kritizirao Španiju zbog odbijanja da za vojnu potrošnju izdvoji 5 posto svog BDP-a.

Ekonomske sankcije

Nakon sastanka, kancelar je tvrdio da nije stao u odbranu druge članice EU-a jer nije želio riskirati "pogoršanje" situacije javnim prigovaranjem Trampu. Dodao je kako je kasnije, iza zatvorenih vrata, rekao predsjedniku da se ekonomske sankcije ne mogu nametnuti jednoj zemlji Evropske unije.

To objašnjenje, međutim, nije smirilo strasti u Madridu. Nekoliko sati nakon sastanka u Vašingtonu, španski ministar vanjskih poslova Hose Luiz Albarez (José Luis Albares) oštro je kritizirao Merca što nije stao uz drugu članicu EU-a te je rekao kako ne može zamisliti da bi bivši njemački kancelari Angela Merkel ili Olaf Šolc (Scholz) šutjeli u sličnoj situaciji.

Kancelar je bio oštro kritiziran i u španskom tisku, gdje su ga analitičari nazivali "kukavicom", a urednički komentari predbacivali su mu "propust da odbrani evropskog partnera, što bi nalagao osnovni osjećaj solidarnosti".

Umanjuju neslaganje

Mercov glasnogovornik Stefan Kornelius umanjio je u ponedjeljak za Politico očito neslaganje između dviju zemalja, rekavši da "odnosi uopće nisu napeti". Odbacio je kritike na račun Berlina i dodao da je najviši njemački dužnosnik za vanjsku politiku i sigurnost, Gunter Soter (Günter Sautter), izvijestio svog španskog kolegu odmah nakon sastanka s Trampom.

Ipak, priznao je da se dvojica čelnika nisu čula od kancelarovog posjeta Vašingtonu. Prema Korneliusovim riječima, Merc je dvaput pokušao nazvati Sančeza, ali ga nije uspio dobiti. Dodao je da je kancelar ostavio premijeru govornu poruku i da čeka povratni poziv.

Sančezov glasnogovornik kasnije je za Politico pojasnio da su Mercovi pozivi ostali bez odgovora jer je njemački kancelar birao broj koji više nije u funkciji, ne znajući da ga premijer povremeno mijenja iz sigurnosnih razloga. Iako je zabuna u međuvremenu razjašnjena i Merc je dobio nove kontakt podatke, dvojica čelnika još se nisu čula, rekao je glasnogovornik.

Bliski saveznici

Osim propuštenih poziva, javna priroda svađe neobična je s obzirom na to da su Madrid i Berlin historijski imali izvrsne odnose, a španjski premijeri i njemački kancelari gajili su snažne veze bez obzira na političku pripadnost.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) također ustraje na tome da dvije zemlje ostaju bliski saveznici te da Berlin stoji uz Madrid suočen s Trampovim prijetnjama carinama.

- Španija uvijek može računati na evropsku solidarnost, a time i na Njemačku, kada je riječ o prijetnjama novim trgovinskim barijerama. Stojimo zajedno u najčvršćem mogućem jedinstvu - rekao je u četvrtak.

Nezakonit rat

Diaz je u ponedjeljak izrazila uvjerenje da će španjolsko-njemački odnosi preživjeti trenutačno neslaganje, ali je također naglasila svoje frustracije zbog nespremnosti Merca i drugih čelnika EU-a da se pridruže Španjolskoj u osudi američkih i izraelskih napada na Iran.

- Članak 1. Povelje Ujedinjenih naroda jasan je u definiciji nezakonitog rata. Od svakog čelnika EU-a trebalo bi se očekivati da jasno stane u odbranu međunarodnog prava - rekla je.

Merc je u ponedjeljak ponovio svoju podršku američko-izraelskoj ofenzivi, navodeći iranske veze s Rusijom i dugogodišnju podršku militantnim skupinama poput Hamasa.

Strateška autonomija

- Iran je središte međunarodnog terorizma. To se središte mora ugasiti, a Amerikanci i Izraelci to čine na svoj način - rekao je kancelar novinarima u Berlinu.

Diaz, koja vodi krajnje lijevu stranku Sumar, mlađeg partnera u koalicijskoj vladi socijalističkog premijera Pedra Sančeza (Sánchez), Mercovu podršku Trampovoj politici pripisala je njemačkoj "poziciji iznimne ekonomske slabosti" te je rekla da to odražava širu evropsku preveliku ovisnost o Sjedinjenim Državama.

- Potrebna nam je strateška autonomija... potrebne su nam vlastite evropske industrije. I moramo smanjiti našu tehnološku, financijsku i energetsku ovisnost i o Sjedinjenim Državama i o Pekingu. Moramo biti svoji gospodari - rekla je.