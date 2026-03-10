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ISTAKNUO NEZADOVOLJSTVO

Trampa pitali hoće li napasti novog iranskog vođu, odbio odgovoriti

Bio sam razočaran jer smatramo da će to dovesti do još istih problema za zemlju, kazao je

Donald Tramp. AP

Dž. R.

10.3.2026

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD obratio se medijima koji su ga tom prilikom pitali o imenovanju novog vrhovnog vođe Irana pri čemu je istaknuo nezadovoljstvo njegovim izborom.

Novinari su zatrpali Donalda Trampa nakon izbora novog vjerskog vođe, dok je on ostao pri ranijem stavu o tome da je ovakav izbor neprihvatljiv za SAD.

- Pa, ne želim, ne želim to reći, ali znate bio sam razočaran jer smatramo da će to dovesti do još istih problema za zemlju, tako da sam bio razočaran što sam video njihov izbor - rekao je Tramp.

Njega su ovom prilikom pitali da obrazloži na čemu temelji svoje najnovije izjave o pobjedi protiv Irana i iranske vojske.

On ističe da Iran još dugo neće imati ni približno slične sposobnosti za proizvodnju balističkih raketa i drugog oružja koje ugrožava SAD, Izrael.

- Da, pa, želim ga održati otvorenim. Želim ga održati dobrim, znate, to se ne odnosi toliko na nas koliko na Kinu. Mi, zaista pomažemo Kini ovdje i drugim zemljama. Jer dobijaju mnogo svoje energije iz moreuza, ali gledajte, imamo dobar odnos s Kinom - zaključio je Tramp.

# DONALD TRUMP
# MOJTABA KHAMENEI
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