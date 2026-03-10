Trampa pitali hoće li napasti novog iranskog vođu, odbio odgovoriti

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD obratio se medijima koji su ga tom prilikom pitali o imenovanju novog vrhovnog vođe Irana pri čemu je istaknuo nezadovoljstvo njegovim izborom.

Novinari su zatrpali Donalda Trampa nakon izbora novog vjerskog vođe, dok je on ostao pri ranijem stavu o tome da je ovakav izbor neprihvatljiv za SAD.

- Pa, ne želim, ne želim to reći, ali znate bio sam razočaran jer smatramo da će to dovesti do još istih problema za zemlju, tako da sam bio razočaran što sam video njihov izbor - rekao je Tramp.

Njega su ovom prilikom pitali da obrazloži na čemu temelji svoje najnovije izjave o pobjedi protiv Irana i iranske vojske.

On ističe da Iran još dugo neće imati ni približno slične sposobnosti za proizvodnju balističkih raketa i drugog oružja koje ugrožava SAD, Izrael.

- Da, pa, želim ga održati otvorenim. Želim ga održati dobrim, znate, to se ne odnosi toliko na nas koliko na Kinu. Mi, zaista pomažemo Kini ovdje i drugim zemljama. Jer dobijaju mnogo svoje energije iz moreuza, ali gledajte, imamo dobar odnos s Kinom - zaključio je Tramp.