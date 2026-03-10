Rat na Bliskom istoku utiče na turističke tokove

Rat na Bliskom istoku već utiče na međunarodna putovanja, a pad percepcije sigurnosti u nekoliko zaljevskih zemalja mogao bi preusmjeriti turističke tokove prema evropskim destinacijama poput Španije. Zbog eskalacije napetosti, dva ključna zračna čvorišta u regiji privremeno su zatvorena, što je dovelo do otkazivanja letova i promjena ruta.

Konsultantska firma za turizam, Mabrian, bilježi značajan pad percepcije sigurnosti u zemljama poput Bahreina, Omana i Katara, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija pokazali manji pad. Sigurnost je i dalje jedan od ključnih faktora pri odabiru destinacije, pa bi zemlje poput Španije mogle profitirati od ovih promjena.

Zanimljivo je da su turoperatori već počeli bilježiti povećan interes za Evropu, a Španija, uz svoju dobru zračnu povezanost i raznoliku ponudu, mogla bi privući putnike koji su ranije planirali odmor na Bliskom istoku. Podaci pokazuju da je interes za Španiju i dalje snažan, a sličan trend viđen je i nakon Arapskog proljeća 2011. godine, kada je Španija postala glavna destinacija za turiste koji su izbjegavali nestabilne zemlje.

Iako su podaci trenutno preliminarni, stručnjaci upozoravaju da bi promjene mogle postati jasnije ako se sukobi nastave.