Hezbolah uništio tri izraelska tenka u zasjedama: Potvrđene i žrtve

Libanski Hezbolah potvrdio je da su borbe s izraelskom vojskom na jugu Libana nastavljene, a poseban fokus je na gradu Khiam.

Kako su naveli, uspješno su uništili tri tenka Merkava namamljivanjem neprijateljskih snaga u dobro postavljene zasjede i ciljanjem timova za evakuaciju odgovarajućim oružjem, što je dovelo do paljenja vozila i potvrđenih žrtava.

Istovremeno, u utorak u 2:45 sati ujutro (po bejrutskom vremenu), borci Hezbolaha gađali su novouspostavljeni položaj na brdu Tell al-Hamams, južno od Khiama, raketnom baražom. Gađali su raketama i izraelski artiljerijski položaj u blizini lokacije al-Abbad.

- Otpor je raketnom vatrom pogodio okupljene izraelske neprijateljske vojnike na lokaciji al-Malikiyah nasuprot pograničnog grada Aitarouna. Također, su raketnom vatrom gađali novoosnovanu lokaciju na Džabal al-Batu u pograničnom gradu Aitarounu - saopćio je Hezbolah.

U drugom saopćenju, Hezbolah je objavio da su njegovi borci u utorak u zoru gađali izraelsku bazu za kontrolu dronova "Geva" istočno od okupiranog grada Safeda.

- Otpor je objavio da je jučer, u ponedjeljak, u 18:30 sati, s dva jurišna drona gađao bazu 'Tel Hashomer' (sjedište Arkanijske komande jugoistočno od Tel Aviva), koja se nalazi oko 120 km od libansko-palestinske granice - poručili su.