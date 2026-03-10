Zelenski: Pomoć u borbi protiv iranskih dronova zatražilo 11 zemalja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je Ukrajina primila 11 zahtjeva od različitih zemalja, uključujući Iran, evropske države i Sjedinjene Američke Države, koji traže pomoć u zaštiti od iranskih dronova Shahed i drugih prijetnji.

Ukrajina, koja ima iskustva u borbi protiv ovih prijetnji, ponudit će podršku kroz obuku, sisteme za presretanje i elektronsko ratovanje.

Zelenski je naglasio da će Ukrajina reagirati pozitivno na te zahtjeve, ali s oprezom, kako bi očuvala vlastitu odbrambenu sposobnost. Također, Ukrajina planira nastavak zajedničke saradnje u jačanju odbrambenih kapaciteta, ne samo za zaštitu od dronova, nego i za uništavanje proizvodnih objekata agresorskih režima.