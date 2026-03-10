Modžtaba Hamnei (Mojtaba Hamenei), sin ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, izabran je za novog vrhovnog vođu Irana, a taj izbor jasna je poruka da Iran neće popustiti pred zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela za “bezuslovnu predaju”.

Vijeće eksperata donijelo je ovu odluku nakon nekoliko dana deliberacija, uprkos prijetnjama od strane Izraela, koji je rekao da će članovi Vijeća, kao i novi vođa, biti ciljevi njihovih napada. U trenutku kada se sve više govori o potrebama za promjenama u iranskoj vlasti, izbor Hameneija šalje jasnu poruku da Iran ne planira promijeniti svoju politiku, unatoč vanjskim pritiscima.

Interesantno je da je i njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, u više navrata odbacio mogućnost naslijeđivanja vlasti, posebno kada je u pitanju Modžtaba. Ipak, napadi SAD i Izraela sredinom prošle godine značajno su promijenili situaciju i omogućili da Modžtaba postane novi vođa. Prema analitičarima, njegov izbor šalje simboličnu poruku otpora i nastavak politike koja je vođena od 1979. godine, kada je Iran preuzeo islamsku revoluciju.

Uprkos napadima i sukobima, koji su izazvali određene proteste u zemlji, izbor Hamneija pokazuje jedinstvo među iranskim stanovništvom i vlastima u Teheranu. Mnoge države, uključujući SAD i Izrael, pozivaju na promjene u Iranu, no čini se da je ova želja potpuno ignorirana.