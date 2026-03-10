Novi ruski napad na Ukrajinu: Povrijeđeno 10 osoba, među njima i 12-godišnji dječak

U novom ruskom napadu na grad Dnjepar, 10 osoba je povrijeđeno, među njima i 12-godišnji dječak. Udarni val izazvao je značajna oštećenja višespratne stambene zgrade i banke, a nakon napada izbio je požar.

Prema informacijama načelnika Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave, Oleksandra Hanže, početni broj povrijeđenih bio je manji, ali je brzo rastao.

Prvo su bile prijavljene dvije povrijeđene osobe, 29-godišnja žena koja je prevezena u bolnicu s teškim povredama, te 60-godišnji muškarac koji je odbio hospitalizaciju. Kasnije je broj povrijeđenih porastao na sedam, uključujući tri muškarca, tri žene i 12-godišnjeg dječaka, od kojih su dvije žene hospitalizirane.

Također, ruske snage su napale Harkiv 9. marta, u blizini stambenih zgrada, gdje su također prijavljene povrijeđene osobe.