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IRANSKI MINISTAR

Aragči: Američki plan je bio potpuni promašaj, pokušavaju s drugim, ali bezuspješno

Mislili su da za dva ili tri dana mogu ostvariti promjenu režima i postići brzu, čistu pobjedu, kazao je

Abas Aragči. Anadolija

Dž. R.

10.3.2026

Abas Aragi (Abbas Araghchi ), iranski ministar vanjskih poslova odbacio je mogućnost novih pregovora sa SAD, ističući da su američki planovi doživjeli potpuni kolaps i da je rat Iranu nepravedno nametnut.

U intervjuu za PBS News, Aragči se posebno osvrnuo na američku strategiju i vojne operacije, naglasivši da Vašington nema nikakvu jasnu viziju niti "realističnu završnicu", te da su prešli na fazu očaja.

- Mislili su da za dva ili tri dana mogu ostvariti promjenu režima i postići brzu, čistu pobjedu, ali su propali. Zato vjerujem da je Plan A bio potpuni promašaj. Sada pokušavaju s drugim planovima, ali i svi oni su redom propali - poručio je Aragči, dodavši da Amerikanci Iran sada jednostavno "napadaju naslijepo".

Gorko iskustvo

Šef iranske diplomatije kategoričan je da s Amerikancima više nema razgovora zbog, kako kaže, veoma gorkog iskustva iz prošlosti.

- Obećali su nam da nemaju namjeru da nas napadnu. Čak i nakon što su potvrdili da smo postigli veliki napredak u razgovorima, ipak su odlučili da pokrenu napad. Ne mislim da je opcija razgovora s Amerikancima više na stolu - jasan je Aragči.

Na pitanje novinara da li bi novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hameni (Mojtaba Khamenei) bio otvoren za obnovu pregovora ili pristanak na prekid vatre, ministar je kratko i oprezno odgovorio da je "prerano da on daje bilo kakve komentare o tome".

Aragči se osvrnuo i na direktne vojne udare na infrastrukturu Irana, tvrdeći da napadi na nuklearna i raketna postrojenja nisu dali željene rezultate za Vašington.

- Napali su naša nuklearna postrojenja, ali nisu uspjeli uništiti naš nuklearni program. Također su udarili na naša raketna postrojenja, ali nas to nije spriječilo da i dalje ispaljujemo rakete na njih. Odlično smo pripremljeni da nastavimo s raketnim napadima koliko god to bude potrebno - poručio je.

Poruka zemljama Zaljeva

Posebnu poruku uputio je zemljama Zaljeva, ističući neprikosnoveno iransko pravo na samoodbranu.

- Ako oni imaju pravo poduzeti sve neophodne mjere da zaštite svoja postrojenja, mislim da smo onda izjednačeni. Zapravo, mi imamo još veće pravo da branimo sebe i svoj narod, i to je tačno ono što i radimo - objasnio je iranski ministar.

Zaključio je oštrom tvrdnjom da rat nije iranski izbor, već im je direktno nametnut spolja.

- Ovo nije naš rat i nije naš izbor. Pod agresijom smo i mi se samo branimo. Ne mogu nas optuživati za stvari koje se dešavaju na drugoj strani. Trebaju optužiti one koji su započeli ovaj sukob i oni moraju snositi odgovornost za svaku kapljicu štete unutar Irana i u cijeloj regiji, jer je sve počelo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom - zaključio je Aragči.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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