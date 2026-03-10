Aragči: Američki plan je bio potpuni promašaj, pokušavaju s drugim, ali bezuspješno

Abas Aragi (Abbas Araghchi ), iranski ministar vanjskih poslova odbacio je mogućnost novih pregovora sa SAD, ističući da su američki planovi doživjeli potpuni kolaps i da je rat Iranu nepravedno nametnut.

U intervjuu za PBS News, Aragči se posebno osvrnuo na američku strategiju i vojne operacije, naglasivši da Vašington nema nikakvu jasnu viziju niti "realističnu završnicu", te da su prešli na fazu očaja.

- Mislili su da za dva ili tri dana mogu ostvariti promjenu režima i postići brzu, čistu pobjedu, ali su propali. Zato vjerujem da je Plan A bio potpuni promašaj. Sada pokušavaju s drugim planovima, ali i svi oni su redom propali - poručio je Aragči, dodavši da Amerikanci Iran sada jednostavno "napadaju naslijepo".

Gorko iskustvo

Šef iranske diplomatije kategoričan je da s Amerikancima više nema razgovora zbog, kako kaže, veoma gorkog iskustva iz prošlosti.

- Obećali su nam da nemaju namjeru da nas napadnu. Čak i nakon što su potvrdili da smo postigli veliki napredak u razgovorima, ipak su odlučili da pokrenu napad. Ne mislim da je opcija razgovora s Amerikancima više na stolu - jasan je Aragči.

Na pitanje novinara da li bi novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hameni (Mojtaba Khamenei) bio otvoren za obnovu pregovora ili pristanak na prekid vatre, ministar je kratko i oprezno odgovorio da je "prerano da on daje bilo kakve komentare o tome".

Aragči se osvrnuo i na direktne vojne udare na infrastrukturu Irana, tvrdeći da napadi na nuklearna i raketna postrojenja nisu dali željene rezultate za Vašington.

- Napali su naša nuklearna postrojenja, ali nisu uspjeli uništiti naš nuklearni program. Također su udarili na naša raketna postrojenja, ali nas to nije spriječilo da i dalje ispaljujemo rakete na njih. Odlično smo pripremljeni da nastavimo s raketnim napadima koliko god to bude potrebno - poručio je.

Poruka zemljama Zaljeva

Posebnu poruku uputio je zemljama Zaljeva, ističući neprikosnoveno iransko pravo na samoodbranu.

- Ako oni imaju pravo poduzeti sve neophodne mjere da zaštite svoja postrojenja, mislim da smo onda izjednačeni. Zapravo, mi imamo još veće pravo da branimo sebe i svoj narod, i to je tačno ono što i radimo - objasnio je iranski ministar.

Zaključio je oštrom tvrdnjom da rat nije iranski izbor, već im je direktno nametnut spolja.

- Ovo nije naš rat i nije naš izbor. Pod agresijom smo i mi se samo branimo. Ne mogu nas optuživati za stvari koje se dešavaju na drugoj strani. Trebaju optužiti one koji su započeli ovaj sukob i oni moraju snositi odgovornost za svaku kapljicu štete unutar Irana i u cijeloj regiji, jer je sve počelo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom - zaključio je Aragči.