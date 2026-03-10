Netanjahu potvrdio da još traje operacija protiv Irana: "Lomimo njihove kosti"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da operacija protiv Irana još uvijek traje te da su dosad nanijeli ozbiljne udarce iranskom političkom i vjerskom vrhu.

Cilj su promjene odnosa

Tokom posjete Nacionalnom zdravstvenom operativnom centru u ponedjeljak navečer, Netanjahu je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog režima, uz poruku da budućnost Irana na kraju zavisi od samih građana te zemlje.

- Naša težnja je da pomognemo iranskom narodu da odbaci jaram tiranije. Na kraju, to zavisi od njih - rekao je Netanjahu.

Dodao je da su izraelske vojne akcije do sada već značajno oslabile iransko rukovodstvo.

- Nema sumnje da kroz akcije koje smo do sada poduzeli lomimo njihove kosti i još nismo završili - poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je u svom obraćanju podsjetio i na izjave iz vremena Jomkipurskog rata, naglašavajući da trenutne operacije imaju za cilj dugoročnu promjenu odnosa snaga u regionu.

Stanje ratne pripravnosti

Prema njegovim riječima, eventualne promjene u Iranu bile bi moguće jedino uz podršku i djelovanje samog iranskog naroda.

- Ako uspijemo zajedno s iranskim narodom, donijet ćemo trajni kraj koliko god takve stvari u životu naroda mogu biti trajne. Donijet ćemo promjenu, a već sada donosimo ogromnu promjenu u položaju Izraela - rekao je Netanjahu.

On je također naglasio važnost odbrambenog segmenta tokom sukoba, pohvalivši otpornost izraelskih građana i zdravstvenog sistema.

- Veliki dio ove borbe vodi se na ofanzivnom planu, ali ogroman dio je i na odbrambenoj strani. Odbrana prije svega počinje voljom naroda i snagom građana - kazao je Netanjahu, zahvalivši medicinskim radnicima na njihovoj ulozi tokom krize.

Izraelski ministar zdravstva Haim Kac (Katz) istakao je da je zdravstveni sistem brzo prešao iz rutinskog rada u stanje ratne pripravnosti.

- Prelazak iz redovnog rada u ratnu spremnost obavljen je za svega nekoliko sati - rekao je Kac, dodajući da ministarstvo svakodnevno procjenjuje šta je još potrebno učiniti kako bi sistem bio dodatno unaprijeđen.