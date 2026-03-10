Glasnogovornik IRCG Trampove izjave nazvao besmislicama: "Čekamo vas u Hormuzu"

Ali Mohammad Naini, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde osvrnuo se na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) te ih je nazvao gomilom gluposti koje dolaze iz Vašingtona.

Trampove izjave Naini je opisao kao besmislice.

- Nakon sramotnih poraza u ratu, kriminalac Tramp koristi lukavstvo i obmanu kako bi postigao ratne rezultate, obmanuo javno mnijenje i izbjegao psihološki pritisak. Od Trampa nismo vidjeli ništa osim laži. Tvrdi da postoji prisustvo komercijalnih i vojnih brodova u regiji i njihov lak prolaz kroz Hormuški moreuz, dok su američki brodovi, plovila i svi borbeni avioni pobjegli iz regije udaljene više od 1.000 kilometara kako bi se zaštitili od moćnih iranskih raketa i dronova - poručio je.

Strah među vojnicima

Naveo je i kako su američki vojnici u konstantnom strahu.

- Kukavički i plašljivi vojnici Trampove mornarice povećali su svoju udaljenost na više od 1.000 kilometara ispalivši četiri projektila na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln. Tramp tvrdi da je situacija za njegove vojnike u regiji normalna i idealna, dok su američki vojnici pobjegli iz američkih baza sa svojim ruksacima i raseljeni su u gradove u regiji, a neki su se sklonili u hotele u regiji - naveo je.

Osvrnuvši se na izraelske vojnike, Naini je rekao kako su se oni sakrili među civilne objekte.

- Tramp je lažno tvrdio da je smanjio i okončao lansiranje iranskih raketa, dok su iranske rakete sada snažnije nego u ranim danima rata, veće su veličine i s bojevim glavama težim preko jedne tone, te se lansiraju na američke i izraelske baze. Stvaranje uslova 'sirena na sirenu' na okupiranim teritorijama, dugotrajno zatvaranje doseljenika u skloništima i borba izraelskih građana na aerodromima za bijeg, bolje ilustruju stvarnost na terenu - objasnio je.

Uzaludni pokušaji

Napomenuo je i kako su uzaludni pokušaji rušenja vlasti u Iranu.

- Tramp je pokušavao zaustaviti iransku vlast iznutra i prisiliti je na predaju u najkraćem mogućem roku i uz najnižu cijenu, ubivši iransko rukovodstvo i visoke vojne komandante. Međutim, kompetentan i moćan izbor iranskog vođe i efikasno vođenje rata od strane iranskih vojnih komandanta frustrirali su ih i razočarali, a njegove saveznike su učinili očajnim zbog mogućnosti sloma iranskog režima. Tramp je tvrdio da se miješa u odabir rukovodstva i određuje vodstvo prema svojim prljavim željama, ali danas je izabrana antiamerička i revolucionarna figura da predvodi revoluciju, a dragi Hamenei je postao mlađi - poručuje.

Na kraju, rekao je kako američku pomorsku flotu spremno čekaju u Hormuškom moreuzu.

- Iranske oružane snage čekaju američku pomorsku flotu u Hormuškom moreuzu i nosač aviona 'Gerald Ford'. Inicijativa za rješavanje ratnih uslova na terenu i kraj rata je u rukama iranskih oružanih snaga. Jednačine regije i budući status regije sada su u rukama iranskih oružanih snaga. Američke snage neće okončati rat. Trump tvrdi da su iranske rakete iscrpljene i da više nemaju moć uništavanja. Ako govorite istinu, zašto ne dozvoljavate novinarima i medijima da objavljuju slike pogodaka i razaranja? Zašto krijete broj poginulih? - zaključio je.