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ZNAČAJNA ŠTETA

U Kataru pogođen američki vojni objekat: Dronovi probili zaštitni prsten

Iranske snage izvele kombinirani napad bespilotnim letjelicama i projektilima na zrakoplovnu bazu Al Udeid

Pogođena baza. Telegram

Dž. R.

10.3.2026

U Kataru je sinoć došlo do ozbiljnog vojnog incidenta kada su iranske snage izvele kombinirani napad bespilotnim letjelicama i projektilima na zrakoplovnu bazu Al Udeid, pri čemu je izravno pogođen američki vojni komunikacijski objekt.

Izvori s terena navode kako je sistem protuzračne odbrane baze uspio presresti veći dio projektila, no nekoliko "kamikaza" dronova probilo je zaštitni prsten.

Primarni cilj bio je sektor zadužen za napredne satelitske komunikacije i koordinaciju zračnih operacija.

Iako službeni Pentagon još uvijek nije objavio tačne podatke o žrtvama, potvrđeno je da je na infrastrukturi nastala značajna materijalna šteta koja bi mogla privremeno ometati zapovjedne lance u regiji.

Baza je odmah podignuta na najviši stupanj pripravnosti (FPCON Delta).

Kritična tačka

Zrakoplovna baza Al Udeid, smještena jugozapadno od Dohe, nije samo obična ispostava. Ona predstavlja srce američke vojne moći na Bliskom istoku:

Dom je isturenog zapovjedništva američkog Centralnog zapovjedništva (CENTCOM).

U njoj je stacionirano preko 10.000 američkih vojnika i koalicijskih partnera.

Ključna je tačka za sve operacije u Siriji, Iraku i širem Perzijskom zaljevu.

- Napad na Al Udeid nije samo simboličan čin; to je izravan udar na mozak američkih operacija u ovom dijelu svijeta - navode vojni analitičari.

Ovaj napad stavlja Katar u izuzetno nezavidnu poziciju. Kao zemlja koja ujedno ugošćuje najveću američku bazu, ali održava i pragmatične odnose s Teheranom, Doha se sada suočava s pritiskom da jasno definira svoju poziciju u slučaju šireg sukoba.

# KATAR
# AL UDEID
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