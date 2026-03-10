Početak logističke operacije bez presedana: Pogledajte šta se krije u 50 transportera koji su sletjeli u Izrael

Situacija na Bliskom istoku dostiže tačku usijanja. Od početka silovite vojne operacije pod nazivom „Rika lava“ (Operation Roaring Lion), koja je pokrenuta 28. februara, u Izrael je sletjelo više od 50 teretnih aviona krcatih vojnom opremom.

Prema dostupnim informacijama, ovim masovnim vazdušnim mostom dopremljeno je preko 1.000 tona najmodernijeg naoružanja, specijalizovane vojne opreme i raznih vrsta municije. Fokus isporuka je na visokopreciznim projektilima i bombama za uništavanje podzemnih utvrđenja (tzv. bunker-busters), što jasno ukazuje na namjere izraelske vojske.

Vojni analitičari procjenjuju da je ovo tek početak logističke operacije bez presedana, koja će se dodatno intenzivirati u narednim danima.

Udari na dva fronta

Izrael ne krije da je cilj ove operacije trajno onesposobljavanje vojnih kapaciteta Irana, ali i eliminacija prijetnji koje dolaze sa sjevera, iz Libana.

U Iranu: Mete su ključna nuklearna postrojenja, baze balističkih raketa i komandni centri u Teheranu. Izvještaji sa terena govore o ogromnim razaranjima i ozbiljnom uzdrmanosti iranske vlasti.

U Libanu: Izrael sprovodi intenzivnu kampanju protiv položaja Hezbolaha. Gradovi na jugu Libana pod stalnom su vatrom, a broj raseljenih lica raste iz sata u sat.

Regionalni haos i neizvjesnost

Dok Izrael pojačava pritisak, Iran odgovara lansiranjem raketa na izraelske gradove i američke baze u regionu. Cijeli Bliski istok se nalazi u stanju pripravnosti, a međunarodna zajednica sa strahom prati hoće li ovaj sukob prerasti u totalni regionalni rat sa nesagledivim posljedicama po globalnu sigurnost i ekonomiju.

- Ovo je odlučujući trenutak. Vazdušni most koji vidimo služi da osigura da operacija 'Rika lava' ne stane dok se ne ispune svi strateški ciljevi - navode izvori bliski izraelskim odbrambenim snagama.