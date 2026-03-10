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SVEMIR

ISS bi mogao ostati u funkciji do 2032. godine

Prema dosadašnjim planovima, ISS je trebao biti povučen iz upotrebe krajem 2030. godine

ISS bi mogao ostati u funkciji do 2032. godine. AP

I. Š.

10.3.2026

Međunarodna svemirska stanica (ISS) mogla bi ostati operativna do 2032. godine, dvije godine duže nego što je ranije planirano. To predviđa novi američki zakon o autorizaciji NASA-e koji je razmatrao Odbor američkog Senata za trgovinu, nauku i transport.

Prema dosadašnjim planovima, ISS je trebao biti povučen iz upotrebe krajem 2030. godine. Produženje rada ima za cilj izbjeći prekid u kontinuiranom ljudskom prisustvu u niskoj Zemljinoj orbiti i spriječiti gubitak vodeće uloge SAD-a u svemirskim istraživanjima.

U međuvremenu, Kina je već razvila vlastitu svemirsku stanicu Tiangong, koja je završena 2022. godine i planira se koristiti do sredine 2030-ih.

Sjedinjene Američke Države paralelno rade na razvoju komercijalnih svemirskih stanica koje bi u budućnosti trebale zamijeniti ISS. Među projektima su Orbital Reef, Starlab i Haven-2, koje razvijaju privatne kompanije uz podršku NASA-e.

Novi zakon predviđa i povećanje budžeta NASA-e, kao i nastavak razvoja programa Artemis čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec i priprema za buduće misije na Mars.

# KINA
# SVEMIR
# ISS
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