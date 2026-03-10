ISS bi mogao ostati u funkciji do 2032. godine

Međunarodna svemirska stanica (ISS) mogla bi ostati operativna do 2032. godine, dvije godine duže nego što je ranije planirano. To predviđa novi američki zakon o autorizaciji NASA-e koji je razmatrao Odbor američkog Senata za trgovinu, nauku i transport.

Prema dosadašnjim planovima, ISS je trebao biti povučen iz upotrebe krajem 2030. godine. Produženje rada ima za cilj izbjeći prekid u kontinuiranom ljudskom prisustvu u niskoj Zemljinoj orbiti i spriječiti gubitak vodeće uloge SAD-a u svemirskim istraživanjima.

U međuvremenu, Kina je već razvila vlastitu svemirsku stanicu Tiangong, koja je završena 2022. godine i planira se koristiti do sredine 2030-ih.

Sjedinjene Američke Države paralelno rade na razvoju komercijalnih svemirskih stanica koje bi u budućnosti trebale zamijeniti ISS. Među projektima su Orbital Reef, Starlab i Haven-2, koje razvijaju privatne kompanije uz podršku NASA-e.

Novi zakon predviđa i povećanje budžeta NASA-e, kao i nastavak razvoja programa Artemis čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec i priprema za buduće misije na Mars.