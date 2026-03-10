Američki stručnjaci otkrili strogo čuvanu tajnu o napadu na vojnu bazu u Turskoj: Tu se čuva najmoćniji nuklearni arsenal u regionu

Američki vojni stručnjaci iznose ozbiljne teorije o pokušaju iranskog napada na vazduhoplovnu bazu Incirlik u Turskoj, lokaciju na kojoj Sjedinjene Američke Države čuvaju svoj najmoćniji nuklearni arsenal u regionu.

Prema dostupnim informacijama i analizama mapa, sumnja se da je balistička raketa, ispaljena s istoka, presretnuta na nebu iznad provincije Gaziantep. Ova lokacija nalazi se na direktnoj putanji prema bazi Incirlik, koja je smještena u susjednoj provinciji Adana.

Iako zvanični izvori još uvijek odmjeravaju svaku riječ, analitičari vjeruju da cilj nije bio slučajan. Napad na Incirlik ne bi bio samo udar na turski suverenitet, već direktan izazov američkoj strateškoj moći.

Tvrđava sa 50 nuklearnih bombi

Baza Incirlik nije običan vojni objekt. Ona je dom 39. krila američkog ratnog vazduhoplovstva i jedna od rijetkih lokacija u Evropi i Aziji gdje se čuva američko nuklearno oružje.

Procjenjuje se da se u strogo čuvanim podzemnim skladištima nalazi između 20 i 50 termonuklearnih bombi tipa B61.

Sigurnosni protokoli: Dok turska vojska održava vanjski obruč baze, unutrašnji pristup "vrućim zonama" i nuklearnim bunkerima dozvoljen je isključivo američkom osoblju s najvišim sigurnosnim dozvolama.

Geopolitički "hod po rubu"

Stručnjaci upozoravaju da bi bilo kakav direktan pogodak na Incirlik mogao aktivirati Član 5 NATO povelje, što bi značilo automatski ulazak cijelog saveza u rat. Iran je ranije koristio svoje proksije za napade na američke objekte u Iraku i Siriji, ali direktan pokušaj udara na nuklearno skladište u Turskoj predstavljao bi drastičnu eskalaciju bez presedana.

- Ukoliko se potvrdi da je meta bila baza Incirlik, ulazimo u novu fazu sukoba gdje crvene linije više ne postoje - navodi se u analizama zapadnih sigurnosnih foruma.

Šta su bombe B61?

Riječ je o gravitacionim bombama koje čine okosnicu američkog taktičkog nuklearnog odvraćanja. Snaga ovih bombi je promjenjiva, a njihovo prisustvo u Turskoj decenijama je ključni faktor stabilnosti, ali i česta meta kritika u turskoj javnosti tokom perioda zategnutih odnosa s Vašingtonom.