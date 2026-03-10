Hegset upozorio da će danas biti najintenzivniji dan udara na Iran: "SAD pobjeđuju u ratu sa Iranom"

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegesth) izjavio je da Iran "trči ka nuklearnom oružju" i da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) "to nikada neće dozvoliti".

Hegset je istakao da iranska vojska trpi sistematska degradiranja, da Iran stoji sam i trpi teške gubitke. Dodao je da SAD ostvaruju svoje ciljeve uništavanja iranskih raketa, mornarice i trajnog onemogućavanja iranskog nuklearnog programa.

– Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno poražen – rekao je Hegset.

Ministar je najavio da će današnji dan biti "najintenzivniji dan udara unutar Irana", iako je Iran u prethodna 24 sata ispalio najmanje oružja. Hegset je pozvao novog lidera Irana da posluša Trampove savjete i ne teži ka nuklearnom oružju.

Komentarišući iranske napade na države Perzijskog zaliva, Hegset je rekao da je Teheran napravio veliku grešku, pokazujući pogrešnu procjenu situacije i primoravajući druge zemlje da podrže američku kampanju. Dodao je da će SAD okončati rat „prema svom rasporedu“.

Hegset je istakao da američki obavještajni podaci danas "nisu nikada precizniji" i da ovo nije sličan scenarij kao rat u Iraku 2003. godine. Po njegovim riječima, Iran je izolovan, susjedi i bivši saveznici su ga napustili, a proksi grupe poput Hezbolaha, Huta i Hamasa su oslabljene ili marginalizovane.

– Jedino volja SAD je beskrajna, ali predsjednik određuje konačno stanje ciljeva. Ovo nije beskrajni rat – rekao je Hegset, dodajući da je krajnja odluka uvijek u rukama Trampa.