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AMERIČKI MINISTAR

Hegset upozorio da će danas biti najintenzivniji dan udara na Iran: "SAD pobjeđuju u ratu sa Iranom"

Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno poražen, rekao je Hegset

Pit Hegset. AP

Z. V.

10.3.2026

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegesth) izjavio je da Iran "trči ka nuklearnom oružju" i da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) "to nikada neće dozvoliti".

Hegset je istakao da iranska vojska trpi sistematska degradiranja, da Iran stoji sam i trpi teške gubitke. Dodao je da SAD ostvaruju svoje ciljeve uništavanja iranskih raketa, mornarice i trajnog onemogućavanja iranskog nuklearnog programa.

– Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno poražen – rekao je Hegset.

Ministar je najavio da će današnji dan biti "najintenzivniji dan udara unutar Irana", iako je Iran u prethodna 24 sata ispalio najmanje oružja. Hegset je pozvao novog lidera Irana da posluša Trampove savjete i ne teži ka nuklearnom oružju.

Komentarišući iranske napade na države Perzijskog zaliva, Hegset je rekao da je Teheran napravio veliku grešku, pokazujući pogrešnu procjenu situacije i primoravajući druge zemlje da podrže američku kampanju. Dodao je da će SAD okončati rat „prema svom rasporedu“.

Hegset je istakao da američki obavještajni podaci danas "nisu nikada precizniji" i da ovo nije sličan scenarij kao rat u Iraku 2003. godine. Po njegovim riječima, Iran je izolovan, susjedi i bivši saveznici su ga napustili, a proksi grupe poput Hezbolaha, Huta i Hamasa su oslabljene ili marginalizovane.

– Jedino volja SAD je beskrajna, ali predsjednik određuje konačno stanje ciljeva. Ovo nije beskrajni rat – rekao je Hegset, dodajući da je krajnja odluka uvijek u rukama Trampa.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# PETE HEGSETH
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