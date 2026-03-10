Video / Marinko Ogorec: Iranski režim ne može pasti bez kopnene intervencije, bio bi apsurd da Putin postane mirotvorac

Jedanaesti je dan sukoba na Bliskom istoku, a o trenutnoj situaciji na frontu i svemu onome što možemo očekivati za „Avaz“ je govorio vojni ekspert i analitičar Marinko Ogorec. On je kazao da američko-izraelska koalicija još uvijek nije ostvarila svoje ciljeve, te da je očigledno da su se u određenom dijelu preračunali.

- Vidimo da je pogođen veliki broj ciljeva, ali Iran ne pokazuje znakove posustajanja niti gubitka niti daje naznake da je spreman na kapitulaciju, što je jedan od ključnih zahtjeva američko-izraelske koalicije. Zbog toga je očito da će se sukob nastaviti i u narednom periodu – kazao je Ogorec u razgovoru za „Avaz“.

Loša procjena

U ovom slučaju ponavlja se pogrešan pristup zasnovan na lošoj procjeni situacije, slično onome što se dogodilo prije četiri godine kada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, mišljenja je Ogorec.

Prema njegovim riječima SAD i Izrael su očekivali da će ovo biti brza operacija, te da se pretpostavljalo da bi likvidacijom iranskog državnog i vojnog rukovodstva mogli riješiti situaciju i ostvariti ciljeve unutar Irana.

- Treba naglasiti da je iranski režim kroz historiju pokazao veliku otpornost i žilavost, pa samo obezglavljivanje sistema, odnosno likvidacija jednog lidera, ne mora nužno dovesti do urušavanja države ili političkog poretka. Tim prije što je bivši ajatolah imao 87 godina, pa su iranske strukture vlasti već ranije morale razmišljati o njegovom nasljedniku i pripremati tranziciju vlasti. Zbog toga je realno očekivati da će novi ajatolah nastaviti politički kurs koji je uspostavio njegov prethodnik – objasnio je Ogorec.

Promjena režima

Ogorec je mišljenja da se iranski režim ne može srušiti bez kopnene intervencije.

- Iranu se može nanijeti šteta na različite načine, ali je izvjesno da bi se ta država nakon nekoliko godina ponovo oporavila. Zbog toga se kao temeljni cilj često navodi promjena režima, odnosno uspostavljanje vlasti koja bi bila prihvatljiva za Izrael i zapadne države. Međutim, takav cilj teško je ostvariti bez kopnene vojne intervencije. Ostaje otvoreno pitanje da li se o takvoj intervenciji uopće razmišlja, na koji način bi bila provedena i ko bi u njoj učestvovao. Pojedine regionalne snage ponekad se spominju kao mogući akteri, ali se očito procjenjuje da same ne bi bile dovoljno snažne da ostvare postavljene ciljeve – objasnio je.

Trajanje sukoba

Govoreći o tome koliko sukom može trajati Ogorec je kazao da nikako nismo pri kraju rata iako bi ga Amerika i Izrael rado sada završili.

- Međutim sada se pita i druga strana. Sada je druga strana ta koja će reći sada nije dosta, bit će gotovo kada mi kažemo i vjerujem da će tako i biti – kazao je Ogorec.

Komentarišući izjave Irana da će zemljama koje protjeraju američke i izraelske diplomate dopustiti kretanje kroz Hormuški moreuz, Ogorec je kazao da to nije realno očekivati, jer da neke zemlje to mogu napraviti već bi, ali ne mogu.

On je govorio i o teorijskoj mogućnosti koja zvuči nerealno, ali nije nemoguća, a to je da Putin bude mirotvorac u ovom sukobu.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.