Otkazani letovi za do kraja godine: Oglasila se avio kompanija

Aviokompanija "British Airways" saopćila je da je otkazala sve letove ka i iz Abu Dabija (Dhabi) do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku.

Kompanija je navela da su letovi ka i iz Amana, Maname, Dohe, Dubaija i Tel Aviva otkazani do kraja ovog mjeseca.

- Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije - saopćila je aviokompanija.

Navodi se i da je ostao ograničen broj mjesta na repatrijacionim letovima iz Omana ka aerodromu Hitro koji su planirani za sutra i četvrtak. Rat koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael izazvao je otkazivanje brojnih letova širom Bliskog istoka.

Pošto je većina vazdušnog prostora u regionu i dalje zatvorena zbog opasnosti od raketa i dronova, deo putnika okreće se privatnim avionima, dok čarter letovi i ograničen broj komercijalnih linija pokušavaju da evakuišu desetine hiljada ljudi.