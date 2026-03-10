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ZBOG SUKOBA

Otkazani letovi za do kraja godine: Oglasila se avio kompanija

Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije, saopćila je aviokompanija

Aviokompanija "British Airways". Screenshot

A. O.

10.3.2026

Aviokompanija "British Airways" saopćila je da je otkazala sve letove ka i iz Abu Dabija (Dhabi) do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku.

Kompanija je navela da su letovi ka i iz Amana, Maname, Dohe, Dubaija i Tel Aviva otkazani do kraja ovog mjeseca.

- Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije - saopćila je aviokompanija.

Navodi se i da je ostao ograničen broj mjesta na repatrijacionim letovima iz Omana ka aerodromu Hitro koji su planirani za sutra i četvrtak. Rat koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael izazvao je otkazivanje brojnih letova širom Bliskog istoka.

Pošto je većina vazdušnog prostora u regionu i dalje zatvorena zbog opasnosti od raketa i dronova, deo putnika okreće se privatnim avionima, dok čarter letovi i ograničen broj komercijalnih linija pokušavaju da evakuišu desetine hiljada ljudi.

# LETOVI
# BRITISH AIRWAYS
# AVIOKOMPANIJA
# DUBAI
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