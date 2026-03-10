Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU

Mađarski parlament usvojio je rezoluciju kojom se, većinom glasova, izražava protivljenje pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji (EU), kao i protiv daljnjeg finansiranja njenih vojnih potreba sredstvima zemalja članica EU.

Za prijedlog je glasalo ukupno 142 zastupnika, protiv je bilo 28, dok su četiri bila suzdržana.

U dokumentu se navodi da se Mađarska protivi ulasku Ukrajine u Evropsku uniju, uz obrazloženje da se ta država nalazi u ratu te da ne ispunjava potrebne kriterije za članstvo.

Rezolucijom se, također, poziva vlada da ne podrži pokretanje pregovora o pristupanju Ukrajine EU.

U tekstu dokumenta ističe se i zahtjev za zabranom slanja novca ili oružja Ukrajini, kao i potreba da se spriječi preusmjeravanje evropskih sredstava koja su, prema navodima, namijenjena Mađarskoj, a koja bi mogla biti usmjerena na potrebe Kijeva.

Autori rezolucije tvrde da bi u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije udio Ukrajine u finansiranju mogao premašiti 360 milijardi eura, djelimično zbog smanjenja poljoprivrednih subvencija.

U rezoluciji se, također, pozdravlja zahtjev vlade da se među stanovništvom provede anketa o daljnjem finansiranju Ukrajine kroz nacionalnu peticiju.

Dokumentom se vlada poziva da preduzme sve potrebne korake kako bi spriječila nastavak politike Evropske unije koja podržava Ukrajinu u ratu, ali i, kako se navodi, „uvlačenje Mađarske i EU u rusko-ukrajinski rat“.

Prošlog mjeseca Mađarska je, također, blokirala usvajanje 20. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije te spriječila dodjelu kredita EU Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, zahtijevajući nastavak isporuke ruske nafte.