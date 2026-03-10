Sar: Izrael ne traži beskonačni rat s Iranom

Izrael ne traži beskonačni rat s Iranom i koordinirat će se sa Sjedinjenim Državama o tome kada će se borbe završiti, izjavio je u utorak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, odbijajući javno navesti vremenski okvir za završetak sukoba.

Američko-izraelski rat s Iranom, koji je sada u svom 11. danu, zahvatio je Bliski istok, iranski napadi pogađaju susjedne države i Izrael se bori protiv Hezbollaha u Libanu, uz napade na Iran.

- Nastavit ćemo do trenutka kada mi i naši partneri smatramo da je prikladno stati - izjavio je Saar novinarima u Jerusalemu zajedno sa svojim njemačkim kolegom.

- Ne tražimo beskonačni rat - rekao je.

Njemački kancelar Friedrich Merz ranije je u Berlinu rekao da u Evropi raste zabrinutost zbog rata i kako se čini da ne postoji plan da se on okonča.

- Želimo dugoročno ukloniti egzistencijalne prijetnje od Irana Izraelu - rekao je Saar, odgovarajući na pitanje kako bi pobjeda izgledala vladi.

Novoimenovanog iranskog vrhovnog vođu Mojtabu Hamneija – sina Alija Hamneija kojeg je izraelska vojska ubila prvog dana rata – opisao je kao ekstremistu.

Izrael navodi da mu je cilj eliminirati iransku klerikalnu vlast uništavanjem njegovih nuklearnih i balističkih raketnih programa te stvaranjem uslova za Iran da svrgne svoje vladare.

Saar je rekao da postoji prilika za stvaranje uslova da Iranci “povrate svoju slobodu“, priznajući da se to možda neće dogoditi tokom rata, već da bi se moglo desiti nakon rata.

- Ne smijemo propustiti ovu priliku s djelimičnim rezultatima – kazao je šef izraelske diplomatije, prenosi AFP.